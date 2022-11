Ana Maria Braga é criticada por comentários gordofóbicos ao vivo

No programa Mais Você desta quinta-feira, 10, Ana Maria Braga fez comentários sobre a aparência do entrevistado Nizan Guanaes antes da cirurgia bariátrica. A atitude da apresentadora foi motivo de críticas na internet, que julgaram ser gordofóbica.

O empresário Nizan Guanaes estava no café da manhã conversando com Ana Maria Braga para falar sobre seu novo livro. Na ocasião, ele contou sobre sua experiência com uma cirurgia bariátrica em 2006 e a apresentadora perguntou seu peso na época.

“Eu parei de pesar quando eu tava com 135 kg, então eu acho que eu bati 150 kg”, disse o entrevistado. Em seguida, Ana Maria questionou entre risos: “Como é que a Donata namorou você?”

Aparentando desconforto, Nizan respondeu "Porque o amor é cego, graças a Deus". Rindo, a apresentadora exclamou: “Donata do céu!".

Nas redes sociais, os comentários de Ana Maria Braga foram julgados como gordofóbicos e receberam diversas críticas: “Ana, te adoro, mas deixa eu te falar uma coisinha: gordo também namora”, comentou internauta.

Nizan: "Eu tinha 150 quilos"

Ana Maria @ANAMARIABRAGA : "Nossa, como é que sua mulher te namorava???"



Ana, te adoro, mas deixa eu te falar uma coisinha: gordo também namora.

Vamos destruir esse preconceito? — Jimmy Astley (@jimmyastley) November 10, 2022

“Ana Maria Braga, sua fala é completamente desnecessária como quase todas as suas outras”, declarou um usuário do Twitter também crítico a falas anteriores da apresentadora.



Cada dia que passa mais me decepciono com o ser chamado @ANAMARIABRAGA. Hoje ela recebeu no programa o publicitário Nilzan Guanaes, que fez uma cirurgia bariátrica pois chegou a pesar 150 kg. E a pergunta que ela fez ao profissional, ao ver as fotos da época em que ele (+) — Michel Grillo (@MichelGrillo1) November 10, 2022

Mais Você exibe VT de macacos ao falar sobre racismo

No programa "Mais Você" exibido em 1º de agosto, Ana Maria Braga tornou-se alvo de críticas nas redes sociais. Enquanto a apresentadora falava sobre o caso de racismo envolvendo os filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, a produção do programa exibiu um VT de macacos.

Ana Maria estava comentando a entrevista que Giovanna e Bruno deram ao Fantástico no domingo, 31, e pediu para a produção exibir um trecho. Foi nesse momento que surgiu um vídeo de macacos. "Entrou um VT errado aí e a gente vai corrigir. É o VT da Giovanna, que fala da situação que ela passou", disse a apresentadora após perceber o erro.

