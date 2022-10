"Teoria" que liga Taylor Swift e vitórias do PT repercute nas redes

"Oficialmente o PT nunca perdeu as eleições em ano que a Taylor Swift lançou álbum". Uma "teoria" que liga os lançamentos da artista estadunidense ao sucesso eleitoral do Partido dos Trabalhadores está repercutindo na internet após a vitória, na noite deste domingo, 30, de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no pleito presidencial de 2022. A artista lançou "Midnights", nono álbum de estúdio da carreira, em 21 de outubro.

Uma conta de fãs de Taylor Swift compartilhou na noite de ontem uma postagem que faz um retrospecto de 2006 — ano em que a artista lançou o primeiro álbum — a 2022 relacionando os trabalhos dela com as eleições presidenciais brasileiras. O conteúdo soma 49,8 mil curtidas até a publicação desta matéria.

OFICIALMENTE o pt nunca perdeu as eleições em ano que a taylor swift lançou álbum



2006: taylor swift (debut) - lula

2010: speak now - dilma

2014: 1989 - dilma

2018: não teve álbum - bolsonaro

2022: midnights - lula

Anteriormente, outra usuária havia relacionado toda a lista de lançamentos de Taylor com o período eleitoral do Brasil. Em 2018, por exemplo, não houve nenhum novo álbum da cantora. No mesmo ano, Jair Bolsonaro (então no PSL, hoje no PL) foi eleito presidente.

O meme se liga a outra brincadeira nas redes sociais envolvendo Taylor: em 2020, a página de Twitter Timão Dados notou uma coincidência que ligava os álbuns da artista às vitórias do Corinthians. Segundo levantamento, o time brasileiro só perdeu uma vez em jogos que aconteceram logo antes e logo depois dos lançamentos da cantora.

