Suposto modelo 3D de Adão viraliza na internet e é comparado com Vin Diesel

Após viralizar nas redes sociais uma suposta reconstrução de um modelo 3D de como seria a aparência de Adão, internautas apontaram semelhanças com o ator Vin Diesel. Mas tudo não passou de uma brincadeira e a imagem não pertence a uma pesquisa real.

A publicação foi feita no Twitter pela página de cinema independente Alamo Drafthouse NYC que escreveu: "Cientistas da Universidade de Princeton reconstruíram este modelo 3D de como Adão, o primeiro homem criado por Deus, se pareceria".

Na imagem, aparece um homem branco, com aparência adulta, careca e com barba rala. No entanto, a revista Variety averiguou que não há estudo envolvendo a reconstrução da aparência de Adão sendo desenvolvido na Universidade de Princeton.

Após o tweet viraliza, a página se pronunciou: "Somente um lembrete de que nós somos um cinema, não um jornal acadêmico".

Scientists at Princeton University have reconstructed this 3D model of how Adam, the first human being created by God, might have looked pic.twitter.com/lvnk5Pwn3P