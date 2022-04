Carro de 1982 transportando móveis e eletrodomésticos no Brasil viraliza nas redes sociais

Um motorista ficou impressionado com a quantidade de coisas que haviam no veículo

O vídeo de um Fiat 147, fabricado no ano de 1982, transportando uma pilha de sucata na região do Barreiro, em Belo Horizonte, viralizou nas redes sociais nos últimos dias. As imagens mostram o veículo - que não foi feito para transporte de cargas - levando móveis e eletrodomésticos como sofá, geladeira, antenas, fogões, micro-ondas e vários outros itens amarrados no teto.

Muita gente pensava que o motorista estava fazendo mudanças, mas, na verdade, trata-se do trabalho de Edson Benjamin Ferreira, o Ed Sucateiro (como é chamado). O homem trabalha recolhendo sucata há quase 20 anos e essa é sua principal fonte de renda para sustentar a esposa e os cinco filhos. Seu trabalho é diário e sem folga. Em todas as madrugadas, de domingo a domingo, ele percorre diferentes caminhos em busca de uma oportunidade para comprar e vender sucata.

No vídeo que viralizou nas redes sociais, um motorista ficou impressionado com a quantidade de coisas que haviam no carro de Edson e, por isso, se aproximou para registrar o momento. “O povo acha interessante pela quantidade de sucata que eu coloco em cima do carro, sem bagageiro. Eles ficam admirando, acham bacana”, afirmou em entrevista ao portal G1 de Minas Geais.

O sucateiro admite que o carro não está nas melhores condições, mas é a ferramenta que garante seu "ganha pão". Edson revelou à reportagem que tem vontade de comprar um outro carro para que possa trabalhar com mais segurança.

Por mais que esta seja sua atividade primária de trabalho, Edson não está agindo conforme a lei. A empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans) informou que o carro “com suas dimensões ou de sua carga superiores aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização, sem autorização" é uma infração grave e pode ser retido para regularização.



O Detran também informa que o Código de Trânsito Brasileiro (CBT) prevê infração grave, penalidade e medida administrativa para quem leva carga nas partes externas do veículo, exceto em casos autorizados, como o de picapes ou automóveis voltados legalmente ao exercício da função.

