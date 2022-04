A novela Pantanal entra em seu sexto capítulo neste sábado, 2 de abril (02/04), na TV Globo. Após 30 anos, a trama da antiga TV Manchete escrita por Benedito Ruy Barbosa ganhou uma nova versão por seu neto, Bruno Luperi, como a novela das nove de 2022. Saga traz a história das famílias Leôncio e Marruá, tendo a natureza como protagonista.

Nesta primeira fase, a lenda do maior peão da região do Pantanal, Joventino (Irandhir Santos), se interliga com a história de seu filho, José Leôncio (Renato Góes) Na segunda fase da trama, duas décadas depois, há a união do elo das famílias com o encontro de Jove e Juma. Personagens são interpretados por Jesuíta Barbosa e Alanis Guillen, respectivamente.

Pantanal: que horas começa hoje (02/04) e resumo

A novela Pantanal é exibida na TV aberta pela Rede Globo. Hoje, sábado (02/04), a transmissão começa às 21 horas e 25 minutos (horário de Brasília), logo após o Jornal Nacional. Para assistir a telenovela de forma online, é necessário acessar o Globoplay ou assinar a plataforma de streaming. Veja como fazer.

No sexto capítulo, Madeleine aceita o pedido e Mariana se enfurece. Tião e Quim tentam convencer Filó a participar da roda de viola no galpão da fazenda. José Leôncio conta a história de seu pai para a família de Madeleine. Maria promete a Gil tirar a própria vida se engravidar novamente. Madeleine conta para Irma como foi sua noite com José Leôncio. Mariana questiona Madeleine sobre seus sentimentos pelo noivo. Maria deixa Gil se aproximar dela. Irma se encanta com as histórias de José Leôncio. Madeleine pede que Antero apresse os trâmites para seu casamento. Filó chora pensando em José Leôncio. Irma tenta se insinuar para o cunhado, quando Madeleine se aproxima e assusta a irmã.



O resumo é disponibilizado pela TV Globo e está sujeito a mudanças em função da edição das novelas.

Pantanal: conheça o remake da novela

