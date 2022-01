Mulher coloca barraca na varanda de apartamento e cobra R$ 2,9 mil de aluguel

Sandra é uma moradora de Zurique, na Suíça, e decidiu abrir as portas do seu apartamento para morar junto com outra pessoa. Mas se você pensa que o novo morador teria regalhias na na residência, está enganado. É que a proprietária decidiu abrir a vaga para aluguel e destinou o espaço da varanda, colocando apenas uma barraca de camping com colchonete e cobrando £ 400 (equivalente R$ 2,9 mil) por isso.

A grande "sacada" da mulher é justificada por ela como uma oportunidade para ter "uma visão do céu estrelado" da cidade. E o objetivo dela é fazer com que os custos de sua moradia no apartamento sejam reduzidos com o valor que será pago pela pessoa que se dispor a dividir moradia com ela.

E se você pensa que não há como alguém querer pagar tanto por tão pouco, está enganado. Pelo menos segundo disse Sandra em entrevista concedida ao jornal britânico The Mirror. Conforme relatou, vários alunos de universidades da região se interessaram pelo aluguel.

"Nesta cidade, a situação para quem procura um apartamento é muito difícil. Encontrar um quarto acessível para alugar é quase impossível", explicou a mulher à reportagem.