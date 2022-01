Jogador assume namoro com árbitra de futebol após expulsão em partida na Holanda

Poderia ser apenas mais uma partida de futebol válida pela segunda divisão do campeonato holandês, mas não foi. Pelo menos não para o lateral-esquerdo do FC Emmen, Jeff Hardeveld. Expulso nos acréscimos do duelo contra do FC Eindhoven ocorrido em agosto de 2021, enquanto o marcador do estádio JenS Vesting, em Emmen, na Holanda, marcava 1 a 0 para os visitantes, o jogador precisou deixar o gramado, passou ao lado da árbitra Shona Shukrula e foi amor à primeira vista.

Parece até enredo de filme de romance. O atleta de 26 anos, do atual 3º colocado da Eerste Divise com 39 pontos, apaixonou-se pela quarto-árbitra de 30 anos e deu início às conversas instantes após o apito final do embate. Os dois assumiram namoro publicamente há dois dias, em Roma, na Itália.

O jogo terminou com vitória do Eindhoven por 1 a 0, com tento anotato por Jasper Dahlhaus, aos 34 minutos do segundo tempo. Atualmente, o time de Jeff está entre os times que podem ascender à elite do futebol holandês. Restam 18 rodadas e apenas o campeão e o vice garantem vaga direta na próxima edição da Eredivise (primeira divisão). A terceira vaga será disputada entre sete times, sendo 6 da segunda divisão e um da primeira.

