Em casa ou no estrangeiro, famosos comemoram o Ano Novo

O ano de 2022 foi recebido por alguns famosos com muita classe, looks glamorosos e até viagens internacionais. Veja como foi o Réveillon de alguns famosos brasileiros:

Xuxa Meneguel

Xuxa passou a virada do ano nos parques da Disney, ao lado do namorado Junno Andrade, de Sasha Meneguel e do genro, João Figueiredo. Além deles, outros amigos do grupo participaram da comemoração.

Marcos Mion

O novo apresentador da Globo passou o Ano Novo com a família. “2021 você foi o ano mais LOKO da minha vida. Nunca vou te esquecer. Gratidão eterna pelos tombos e vitórias! E sonho realizado”, publicou no Instagram. A saída da Record para a Globo foi muito comemorada por Mion, que até cumpriu promessa e caminhou 110 quilômetros após a contratação.

Fátima Bernardes

Outra celebridade que atravessou o oceano para curtir a chegada de 2022 foi a jornalista e apresentadora Fátima Bernardes. Acompanhada do namorado, deputado federal Túlio Gadelha (PDT), do filho Vinícius e da nora Thalita, o grupo aproveitou as festas na França.

Marina Ruy Barbosa

A atriz esteve na Suíça durante a virada, e recebeu o Ano Novo com um vestido dourado e um casaco branco de pele falsa. Ela viajou de férias para o país há cinco dias.

Neymar Jr.

Com o pé lesionado desde novembro de 2021 e usando muletas, Neymar participou de uma festa particular em Mangaratiba (RJ). O “Neyveilon” foi comemorado com familiares e amigos do atacante do Paris Saint-Germain (PSG).

Rafael Zulu

Momento fofura! O ator Rafael Zulu celebrou 2022 ao lado da família: a esposa Aline Becker e o filho de quase três meses, Kalu Zulu. Depois, o casal foi ao hotel Fairmont Rio de Janeiro Copacabana para a virada.

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank

E por falar em família linda, não dá pra deixar de fora a família dos atores globais Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank e os filhos, Chissomo, Bless e Zyan. Eles comemoram em casa.