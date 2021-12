Bil descobre morte de Marília Mendonça após A Fazenda 13: "Aperto no coração"

Após deixar o confinamento, o vice-campeão da 13° edição de A Fazenda, Arcrebiano Araújo, descobriu a morte de Marília Mendonça. Bil já trabalhou como segurança para a cantora. "Que aperto no coração, minha patroa", escreveu ele, que também era muito fã de Marília.

Em suas redes sociais, o modelo chegou a compartilhar um vídeo onde Marília brincava com ele. "Você teve que entrar no Big Brother para a gente descobrir que o seu nome é Arcrebiano, cara!", disse a sertaneja. Na época, Arcrebiano tinha acabado de sair do reality Big Brother Brasil, da Rede Globo. "Triste estou!", escreveu Bil em seu Instagram.

Foto: Redes Sociais/Reprodução

Bil postou vídeo de Marília em seu perfil no Instagram

Durante o confinamento, Arcrebiano diversas vezes tocou no nome da cantora e, junto com o também participante Rico Melquíades, cantava suas músicas. "Ela é uma mulher foda, gente boa demais, brincalhona para caramba", disse com admiração certa vez, enquanto conversava com o participante Tiago Piquilo.

Arcrebiano também foi namorado da cantora Maraísa, da dupla com Maiara. Foi Marília Mendonça que apresentou o modelo à cantora, com quem manteve relacionamento por dois anos.



