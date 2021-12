Miss Universo 2021: miss Brasil cearense não se classifica à semifinal

Repórter do OP+

Catalina Leite Repórter do OP+

Cearense Teresa Santos representava o Brasil entre as 80 candidatas

Não foi dessa vez: o Brasil está desclassificado da semifinal do Miss Universo 2021. Representado pela cearense Teresa Santos, o Brasil era um dos 80 países que competiam por um lugar entre as 16 semifinalistas do concurso.

Os países que avançam para a semifinal são: França, Colômbia, Panamá, Porto Rico, Singapura, Grã-Bretanha, Japão, Bahamas, Estados Unidos da América, Índia, Paraguai, Venezuela, Vietnã, Aruba, Filipinas e África do Sul.

Sobre o assunto Miss Brasil 2021: cearense Teresa Santos é a vencedora do concurso

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esta é a primeira vez que as Bahamas conseguem avançar para o top 16 do Miss Universo.

Tags