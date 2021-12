Miss Universo 2021: cearense Teresa Santos representa Brasil na disputa hoje, 12/12

Na 70ª edição do concurso de beleza, a cearense Teresa Santos disputa a coroa e o título de mais bela mulher do mundo. A transmissão do evento começa a partir das 21 horas

A final do maior concurso de beleza do mundo ocorre na noite de hoje, domingo, 12 de dezembro, diretamente da cidade de Eilat, em Israel. Ao lado de outras 79 participantes, a cearense Teresa Santos, de 23 anos, irá disputar a coroa e o título de mais beleza mulher do mundo. Representando o Brasil, Teresa é considerada uma forte concorrente, sendo apontada como uma das favoritas para vencer a competição.

Teresa é natural do município de Maranguape, e esta não é a primeira vez em que ela entra na disputa — em 2018, a participante ficou em terceiro lugar a nível nacional. No entanto, em novembro deste ano, a estudante de psicologia conquistou o título de Miss Brasil 2021, ficando encarregada de representar o país na final do concurso.

Em seu perfil oficial no Instagram, onde acumula mais de 190 mil seguidores, a cearense compartilhou imagens do traje típico em que usará no Miss Universo — um macacão pintado à mão, bordado em vidrilhos, com apliques de cristal, inspirado no pau-brasil. O look representa a cultura do país e foi assinado pelo estilista Bruno Oliveira.





Está é a segunda edição do concurso neste ano. Com o reinado mais curto da história, a mexicana Andreza Meza entregará o reinado de sete meses a nova vencedora da competição. Nas 69 edições do Miss Universo, apenas duas brasileiras venceram a competição - a gaúcha Ieda Maria Vargas, em 1963, e a baiana Martha Vasconcellos, em 1968.

