Nono episódio do reality culinário da Record TV irá passar hoje, 19 de novembro (19/11). Veja o que vai acontecer no programa desta sexta-feira, horário e onde assistir ao vivo

Hoje, 19 de novembro (19/11) vai ao ar o nono episódio do reality culinário Top Chef Brasil 2021 na Record TV. Nesta terceira temporada, ainda restam seis chefs profissionais: eles seguem na disputa pelo prêmio de R$ 300 mil e o título de Top Chef Brasil. Os pratos serão avaliados pelos jurados e chefs Emmanuel Bassoleil e Felipe Bronze, além da crítica de gastronomia Ailin Aleixo.

No Teste de Fogo 'Caixa Preta', todos os participantes irão se dividir em dois trios. Cada equipe terá que reproduzir um prato do chef convidado Paulo Shin. A tarefa parece fácil, mas, para a surpresa dos competidores, o prato estará dentro de um quarto escuro: lá, eles precisarão contar com seus outros sentidos para decifrar os ingredientes e preparos.

Dois chefs de cada trio vão entrar na sala escura, um por vez, com um tempo limite para tocar, cheirar e experimentar sem poder ver o prato. A equipe cujo resultado mais se aproximar do prato, vencerá a prova, ficando imune ao Desafio de Eliminação.

Já no Desafio de Eliminação, os chefs farão uma viagem gastronômica ao Japão com a prova 'Isakaya'. Cada um dos competidores deverá criar uma fritura: dois tipos de espeto, um caldo ou um preparo cru, inspirados nos petiscos dos botecos japoneses. O participante que fizer o melhor prato ganhará a Faca de Ouro e o pior será eliminado do programa.

Top Chef Brasil 2021: quem já saiu?

Primeiro eliminado: Felipe Salles

Segundo eliminado: Júlio César Cardoso



Terceira eliminada: Manuela Bressani

Quarta eliminada: Ana Hirata

Quinto eliminado: João Gonçalves

Sexto eliminado: Rodrigo Kossatz

Sétimas eliminadas: Carol Galindo e Ana Galotta

Oitava eliminada: Manu Lopes

Top Chef Brasil 2021 hoje, 19: onde assistir ao vivo e horário

A terceira temporada do reality Top Chef Brasil começou no dia 24 de setembro (24/09). Em busca do prêmio de R$ 300 mil e da titulação de top chef do País, os pratos serão avaliados pelos jurados e chefs Emmanuel Bassoleil e Felipe Bronze, além da crítica de gastronomia Ailin Aleixo.

O Top Chef Brasil 3 passa às sextas-feiras, logo após A Fazenda 13, a partir das 23 horas e 15 minutos (horário de Brasília), na TV Record. Para assistir a programação online é necessário acessar a plataforma de streaming da emissora, o PlayPlus. Nele é possível acompanhar a transmissão ao vivo e online do reality show.

