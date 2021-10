Top Chef Brasil 2021 hoje, 22: onde assistir ao vivo e horário

Quinto episódio do reality culinário da Record TV irá passar hoje, 22 de outubro (22/10). Veja vai acontecer no programa desta sexta-feira, horário e onde assistir ao vivo

Hoje, 22 de outubro (22/10) vai ao ar o quinto episódio do reality culinário Top Chef Brasil 2021 na Record TV. Nesta terceira temporada, 11 chefs profissionais seguem na disputa pelo prêmio de R$ 300 mil e o título de Top Chef Brasil. Os pratos serão avaliados pelos jurados e chefs Emmanuel Bassoleil e Felipe Bronze, além da crítica de gastronomia Ailin Aleixo.

O Teste de Fogo promete agitar os participantes, que serão divididos em duas equipes. Cada uma terá um chef 'líder' e um subchef, mas os dois não irão cozinhar. Apenas os demais integrantes deverão cozinhar para compor um menu com entrada, prato principal e sobremesa. Os chefs que elaboraram o menu não poderão tocar em nada e apenas devem passar todas as orientações para os colegas que vão cozinhar.

A equipe perdedora volta à cozinha para mais uma chance no Desafio de Eliminação, no qual os competidores deverão criar um prato vegano usando tubérculos como destaque. Eles terão um tempo limite de mercado com a condição de usar tudo que pegarem, ou seja, nenhum dos itens escolhidos pode ficar de fora da receita.

Cada bancada dos participantes terá um elemento surpresa com o poder de influenciar a prova. A disputa, individual, elegirá o dono da Faca de Ouro e o pior da noite deixará o programa.

Top Chef Brasil 2021: quem já saiu?

Primeiro eliminado: Felipe Salles

Segundo eliminado: Júlio César Cardoso



Terceira eliminada: Manuela Bressani

Quarta eliminada: Ana Hirata

Top Chef Brasil 2021 hoje, 15: onde assistir ao vivo e horário

A terceira temporada do reality Top Chef Brasil começou no dia 24 de setembro (24/09). Em busca do prêmio de R$ 300 mil e da titulação de top chef do País, os pratos serão avaliados pelos jurados e chefs Emmanuel Bassoleil e Felipe Bronze, além da crítica de gastronomia Ailin Aleixo.

O Top Chef Brasil 3 passa às sextas-feiras, logo após A Fazenda 13, a partir das 23 horas e 15 minutos (horário de Brasília), na TV Record. Para assistir a programação online é necessário acessar a plataforma de streaming da emissora, o PlayPlus. Nele é possível acompanhar a transmissão ao vivo e online do reality show.

Nesta sexta-feira (22) vai ao ar o quinto episódio do Top Chef Brasil 3. No primeiro desafio da noite, o Teste de Fogo, os chefs se dividem em duas equipes e cada uma terá um chef "líder" e um subchef. Com as compras feitas e o menu definido, os responsáveis de cada equipe serão surpreendidos com a informação de que eles não vão cozinhar.

Os demais integrantes de cada equipe é que terão que colocar a mão na massa! O menu deve ser composto por entrada, prato principal e sobremesa.

Durante a prova, os chefs que elaboraram o menu não podem tocar em nada, apenas devem passar todas as orientações para os colegas que vão cozinhar. Uns mandam, outros fazem. Como será essa relação de trabalho em equipe durante a prova? Um desafio que exigirá muito sintonia entre eles!

A pressão do jogo aumenta na cozinha, mas na Casa Top Chef, a temperatura esquenta durante a convivência entre os participantes. A afinidade entre alguns chefs fica séria e é elevada ao status de casal. Clima de romance no ar!

A equipe perdedora no Teste de Fogo volta à cozinha para mais uma chance no Desafio de Eliminação. Os competidores devem criar um prato vegetariano usando tubérculos como destaque. Para isso, eles terão um tempo limite de mercado com a condição de usar tudo que pegarem, ou seja, nenhum dos itens escolhidos pode ficar de fora da receita.

Com as compras finalizadas, os chefs voltam para as bancadas e sobre cada uma há um elemento surpresa com poder de influenciar a prova. A disputa é individual e o pior da noite deixa o programa. Os jurados Felipe Bronze, Ailin Aleixo e Emmanuel Bassoleil vão avaliar os pratos e anunciar a decisão.

O Top Chef Brasil 3 é produzido pela Floresta e vai ao ar às sextas-feiras, logo após A Fazenda, a partir das 23h15.

