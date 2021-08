"Superação Digital", de Xand Avião, atinge 1 milhão de plays no Spotify

Parceria com Zé Vaqueiro, o single conta ainda com um conteúdo audiovisual no YouTube com quase 4 milhões de views

A aposta do feat do ano entre Xand Avião e Zé Vaqueiro está se concretizando. O single recém-lançado "Superação Digital" acaba de atingir a marca de 1 milhão de plays no Spotify e segue crescendo entre as mais ouvidas no Brasil.

O conteúdo audiovisual da música, gravado na lagoa de Uruaú, município de Beberibe (CE), já bateu a marca de 3,7 milhões de visualizações no canal oficial de Xand no YouTube. É importante destacar que o resultado foi conquistado em uma semana.

Com mais um hit no topo das playlists, o cantor agora se prepara para o lançamento do álbum completo intitulado "Viva La Vida". "Superação Digital foi a nossa primeira aposta nesse segundo semestre com o novo álbum que vem aí, pois é uma música que fica na cabeça, a famosa 'chiclete'. Eu e Zé Vaqueiro estamos muito felizes com toda essa repercussão positiva", comenta Xand Avião.



"Viva La Vida" trará mais seis faixas inéditas e tem a previsão de lançamento pela Som Livre para o dia 24 de setembro.

