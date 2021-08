Supernatural: Jared Padalecki esclarece desentendimento com Jensen Ackles

Jensen Ackles, um dos protagonistas de “Supernatural”, anunciou em junho deste ano que estava iniciando o projeto para o spin-off “The Winchesters”. Na época, porém, Jared Padalecki, também ator da série de terror, se pronunciou nas redes sociais ao falar que desconhecia a situação. Isso surpreendeu os fãs, mas o desentendimento foi esclarecido recentemente em entrevista ao The New York Times.

Padalecki, que interpreta Sam Winchester, disse: “eu não tinha escutado sobre isso. Jensen Ackles e eu conversamos (no dia seguinte). Ele meio que explicou: ‘cara, ainda não foi iniciado. Ainda nem está escrito’.”

“Ele sabe o quanto ‘Supernatural’ significa para nós dois, e não era um segredo que ele estava escondendo, necessariamente. Era somente algo que ele não sentia que existia ainda. Mas ele disse tipo: ‘eu lhe direi o que está acontecendo’”, continuou.

O ator ainda afirmou que, quando comentou em seu perfil no Twitter sobre o assunto, estava apenas dizendo às pessoas que ele não estava envolvido no projeto. “Eu deveria ter idade suficiente para saber melhor do que lançar algo e esperar que as pessoas entendam. É difícil tuitar um tom específico”.

Jared reforçou o sentimento de respeito que sente por Jensen Ackles, com quem contracenou durante 15 anos. “Eu amo Jensen profundamente. Ele é meu irmão há muitos anos e sempre será, não importa o que aconteça. Ele passou mais tempo comigo em frente às câmeras do que qualquer outra pessoa um dia estará. Então ele conhece minhas forças e minhas fraquezas mais do que eu e vice-versa. Eu respeito sua opinião”.

Entenda o que aconteceu

A situação começou quando Jensen Ackles disse ao portal estadunidense Deadline que estava planejando o spin-off “The Winchesters”. O conteúdo focará na história dos pais, John (Jeffrey Dean Morgan) e Mary Winchester (Samantha Smith).

O enredo mostrará vários períodos da vida do casal, do momento em eles que se conheceram até quando decidiram seguir carreira caçando esses seres. Tudo será contado a partir da perspectiva do filho mais velho, Dean.

Nas redes sociais, Jared Padalecki se manifestou logo depois: “Cara. Feliz por você. Gostaria de ter ouvido falar sobre isso de outra forma além do Twitter. Estou animado para assistir, mas chateado porque Sam Winchester não teve nenhum envolvimento”.



