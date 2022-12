Rede Unimed registra queda de 24% nas internações por Covid-19 em Fortaleza

Após semanas de altas consecutivas, o número de internações por Covid-19 nos hospitais da rede Unimed, em Fortaleza, voltou a registrar queda. Conforme o boletim divulgado pela operadora nesta terça-feira, 13, o total de pacientes hospitalizados em leitos clínicos e de UTI caiu de 82 para 62 entre os dias 5 e 12 de dezembro, redução de 24%.

É a primeira vez que os hospitais da rede contabilizam diminuição nas internações desde a introdução da subvariante BQ.1 da Covid-19 no Ceará, no começo e novembro. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a taxa de positividade das amostras (RT-PCR) dos exames de detecção analisados na rede pública de Fortaleza está em 20,0%.

O cenário atual, segundo a pasta, é de circulação viral moderada, com tendência de redução. Na linha do que indica a Secretaria, o boletim da Unimed também aponta diminuição nos atendimentos de emergência respiratória. Durante o período analisado (5 a 12 de dezembro), o número de pacientes atendidos recuou de 167 a 116. Em sete dias, 46 pacientes receberam alta médica.



O setor de enfermaria concentra a maior parte das internações atuais, com 49 pacientes contabilizados. Há uma semana, eram 61. Já nos leitos de UTI, são 13 pacientes internados, oito a menos do que os 21 registrados há de sete dias.

