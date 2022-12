Internautas homenageiam médico que alertou para o surgimento da Covid-19 na China

Centenas de internautas chineses prestaram homenagem nesta quinta-feira (8) a Li Wenliang, o médico que alertou para o surgimento da covid-19, um dia depois de o Governo ter anunciado que iria aliviar as restrições sanitárias.

Em dezembro de 2019, Li Wenliang, um oftalmologista de 34 anos de um hospital de Wuhan, disse a seus colegas nas redes sociais sobre sua preocupação com o surgimento de pacientes que pareciam ter uma doença semelhante à Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS).

Depois disso, ele foi intimado pela polícia, que o acusou de espalhar "boatos".

Sua morte por covid-19, que contraiu por meio de um paciente, gerou indignação no país. Naquela época, os internautas chineses criticaram a gestão da crise pelas autoridades, acusando-as de opacidade.

Quase três anos após sua morte, o seu perfil na rede social Weibo foi inundado com centenas de comentários de homenagem, depois de as autoridades de saúde terem anunciado na quarta-feira que vão flexibilizar as medidas sanitárias contra a covid-19.

"Um 'hobbit' como você é indispensável, comum e pequeno, mas determinado e corajoso, tornando-se, sem querer, um herói... e um mártir", postou um internauta.

"É preciso lembrar sempre de quem soou o alarme", comentou outro, afirmando "esperar por uma sociedade mais transparente".

Outros internautas compartilharam sua frustração com as regras anticovid.

"Enquanto responsável pelos testes de PCR, estou exausto com a procura de casos positivos, o enorme número de amostras que devem ser processadas, as informações que devem ser inseridas no sistema (...), as reclamações cada vez mais numerosas da população", escreveu um usuário.

