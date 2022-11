Covid-19: Onze estados começaram a oferecer a 5ª dose da vacina contra doença

São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Pernambuco, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Norte, Acre e as capitais de Belo Horizonte, Salvador e Aracaju iniciaram a aplicação. Demais estados aguardam orientação do Ministério da Saúde

Em 11 estados brasileiros, já é ofertada a quinta dose (5ª) da vacina contra a Covid-19. O público prioritário é formado por pessoas imunossuprimidas. O País passa por um alerta de uma nova onda da doença após aumento de casos diante da chegada da subvariante da ômicron, a BQ.1, que possui capacidade maior de escapar dos anticorpos.

Atualmente, os imunobiológicos estão sendo ofertados em apenas algumas cidades dos onze estados. As regiões são São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Pernambuco, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Norte, Acre, Minas Gerais, Bahia e Sergipe. O levantamento é do jornal Folha de S.Paulo a partir de informações das secretarias estaduais de Saúde e prefeituras das capitais.

Apenas na região Centro-Oeste do País não há nenhum estado ofertando a vacina adicional para proteção contra a doença, que já causou mais de 688 mil mortes no Brasil desde o início da pandemia, em 2020.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em São Paulo, a Secretaria da Saúde informou que o reforço é oferecido para pessoas imunossuprimidas com 18 anos ou mais que tenham tomado a quarta dose há pelo menos quatro meses.

Ainda na região, pessoas com 40 anos ou mais que tenham iniciado o esquema vacinal com o imunizante da Janssen e tenham tomado a segunda dose de reforço há pelo menos quatro meses também podem se vacinar.

Já na cidade do Rio de Janeiro, a dose de reforço é destinada a idosos e pessoas com comorbidades após dez meses da aplicação da quarta dose.

Em Niterói e em Magé, no Rio, a quinta dose é oferecida a qualquer pessoa maior de 18 anos que já tenha tomado a quarta dose também há dez meses.

No Espírito Santo, por sua vez, a Secretaria da Saúde informou, em nota à Folha de S.Paulo, que a quinta dose está disponível para esquema vacinal de pessoas imunocomprometidas.

No Nordeste, Pernambuco e Rio Grande do Norte informaram já estarem vacinando pacientes imunossuprimidos, assim como as prefeituras de Salvador e Aracaju, que disponibilizam a vacina desde que seja respeitado um intervalo de quatro meses em relação à dose anterior.

O Ceará ainda não começou esse novo ciclo. Nesta sexta-feira, 11, foram confirmados 11 casos da nova subvariante por sequenciamento genômico. São dez em Fortaleza e um no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Ainda nesta sexta-feira, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) já havia confirmado quatro casos diagnosticados pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen). Segundo a pasta, posteriormente, mais sete casos foram confirmados pela Fiocruz Ceará.

Na região Norte, Amazonas e Acre oferecem o reforço a pessoas com doenças imunossupressoras. Na região Sul, apenas Paraná aplica a quinta dose. Os outros estados informaram que não iniciaram a aplicação da quinta dose da vacina contra a Covid-19 porque aguardam recomendações do Ministério da Saúde.

A pasta da saúde afirma que a estratégia de vacinação contra a doença para o próximo ano, bem como a quantidade de doses utilizadas, está indefinida até o momento. Ainda não se sabe quais as marcas das vacinas estão sendo aplicadas nas regiões.

Sobre o assunto Covid-19: Nova subvariante tem capacidade de escapar facilmente dos anticorpos das vacinas

Ceará: sobe para 11 o número de casos da nova subvariante BQ.1 da Covid-19

A subvariante BA.2 pode reinfectar quem já pegou a ômicron?

Tags