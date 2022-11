Covid-19: Ceará confirma quatro casos da subvariante BQ.1

A informação foi divulgada pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) nesta sexta-feira, 11

Ceará confirma quatro casos da subvariante BQ.1 da covid-19, que tem causado aumento de casos em países da Europa e em outros estados do Brasil. A informação foi divulgada pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) nesta sexta-feira, 11. Os pacientes são moradores de Fortaleza e apresentam apenas sintomas leves da doença.

O Estado vem apresentando aumento no número de casos da covid-19 nas últimas semanas. Conforme Sarah Mendes, secretária executiva de vigilância em saúde da Sesa, "não há motivo para alarme".

No atual momento, é preciso que a população redobre os cuidados pessoais de prevenção. "É importante que a população busque a vacinação, que está em todas as unidades de saúde dos 184 municípios cearenses", afirmou.

"Se estiver sintomático, faça o teste, e proteja as pessoas mais vulneráveis", orientou. Conforme Sarah Mendes, a nova subvariante não tem mostrado nível maior de gravidade. A pandemia continua e precisamos reforçar os cuidados. Portanto, se você ainda não terminou seu esquema vacinal, busque uma unidade de saúde", orientou.

Em casos positivos, a Sesa orienta que o paciente deve cumprir isolamento pelo período de sete dias, a contar do primeiro dia dos sintomas, ou, em caso de resultado negativo do exame, a partir do quinto dia.

A pasta afirmou que, por meio da Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde (Sevig), "atua ativamente no controle e no monitoramento da doença junto às vigilâncias dos municípios cearenses".



O Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia realizou reunião hoje para discussão do cenário epidemiológico no Ceará, presidido pela governadora em exercício, a desembargadora Maria Nailde Pinheiro.

O que sabemos sobre a nova subvariante?

A BQ.1 é uma sublinhagem que descende da Ômicron BA.5, linhagem que causou ondas de casos no meio deste ano junto com a BA.4. Países na Europa tem passado por uma onda de casos de covid-19, causada principalmente pela variante BQ.1.

Conforme pesquisadora, o aumento da positividade de testes para a infecção e o aumento de casos reportados na subvariante BQ.1 no Brasil alertam para provável aumento de casos da infecção nas próximas semanas no País.

