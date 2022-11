Monkeypox: Ceará tem 483 casos, 374 são em Fortaleza

O Ceará soma 483 confirmações de monkeypox. Ao todo, 1.286 notificações de casos suspeitos foram feitas, das quais 679 já foram descartados após exame laboratorial negativo. Os dados são do painel de monitoramento do IntegraSUS, da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).

Fortaleza reúne 374 casos confirmados, o que representa 77,4% do total de casos. Além da Capital cearense, outros 34 municípios já tem casos confirmados da doença, mas a grande maioria tem um ou dois casos.



As cidades com mais casos são localizadas na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF): Caucaia (18), Maracanaú (13) e Itaitinga (10). Há cerca de três semanas, o número de novos casos confirmados começou a cair. À época, Estado estava prestes a somar 400 casos da doença.

A maioria dos casos continua se apresentando em homens. Os 429 pacientes do sexo masculino perfazem 88,8% do total de diagnósticos positivos. Os homens entre 20 e 39 anos concentram 66,2%.

Nove crianças de zero a nove anos também foram identificados com a doença, além de quatro pessoas com mais de 60 anos. Do total, foram confirmados 54 casos em pessoas do sexo feminino. Entre as mulheres, a faixa etária com mais casos é entre 20 e 29 anos, 17 registros.

O primeiro caso de monkeypox no Estado foi registrado em Fortaleza, no dia 29 de junho. A partir da metade de julho, na semana epidemiológica 28, o número de casos começou a crescer.

Municípios com casos de monkeypox

Fortaleza - 374

Caucaia - 18

Maracanaú - 13

Itaitinga - 10

Crateús - 6

Eusébio - 6

Crato - 5

Juazeiro do Norte - 5

Sobral - 5

Aquiraz - 4

Pacatuba - 3

Russas - 3

Horizonte - 2

Jijoca de Jericoacoara - 2

Maranguape - 2

Pedra Branca - 2

Quixeramobim - 2

São Gonçalo do Amarante - 2

Acaraú - 1

Alto Santo - 1

Aratuba - 1

Barbalha - 1

Brejo Santo - 1

Caririaçu - 1

Chaval - 1

Choró - 1

Granja - 1

Iguatu - 1

Itarema - 1

Jaguaretama - 1

Jaguaribe - 1

Massapê - 1

Pacajus - 1

Paracuru - 1

Quiterianópolis - 1

Outros estados (2): 1 em Piauí e 1 na Bahia

