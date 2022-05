Covid-19: Brasil registra dois casos da subvariante Ômicron XQ

O Brasil registrou os dois primeiros casos da subvariante XQ, uma combinação das sublinhagens BA.1.1 e BA.2 da Ômicron. Os dois casos foram registrados na cidade de São Paulo, após sequenciamento genético feito pelo Instituto Butantan.

Conforme o sistema internacional de classificação e registro de novas linhagens, apenas 49 casos da Ômicron XQ já foram registrados em dois países: Inglaterra e País de Gales. A subvariante foi identificada pela primeira vez em 12 de fevereiro deste ano.

Sobre o assunto Ceará soma 26.912 mortes e 1.244.551 casos de Covid-19

Brasil registra 65 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Uma recombinação acontece quando uma pessoa é infectada com duas ou mais variantes do vírus ao mesmo tempo, resultado em uma mistura de material genético dentro do corpo do paciente. Como poucos casos, não existem informações sobre transmissibilidade e virulência da XQ, que ainda não é considerada uma variante de preocupação (VOC) pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em abril, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso da XE, uma outra recombinante da Ômicron. Pelo menos três casos da Ômicron XE foram identificados no Brasil.

Para especialistas, a identificação de casos de Covid causados pelas subvariantes indica que o coronavírus continua sendo transmitido. Por isso, a recomendação é manter vacinação em dia, ambientes arejados e uso de máscaras em locais de aglomeração ou de maior possibilidade de presença do vírus, como hospitais e unidades de saúde.

Tags