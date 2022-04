"A 3ª dose continua fortemente recomendada", afirma Izolda após retirar D3 do passaporte da vacina

A apresentação do comprovante da vacina contra Covid-19 continua necessária para entrar em alguns ambientes no Ceará. Entretanto, a dose de reforço ou terceira dose (D3) deixou de ser obrigatória no documento. Na manhã deste sábado, 30, a governadora Izolda Cela esteve na entrega de boxes da Feirinha da Beira Mar e foi indagada sobre a decisão. "A terceira dose continua sendo fortemente recomendada e é muito importante", respondeu.



Questionada pelo O POVO ainda nessa sexta-feira, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) explicou que os dados "mostram que as coberturas vacinais avançaram muito nos grupos mais vulneráveis do Estado e que mais de 91% dos idosos a partir de 60 anos já estão com a dose de reforço aplicada". Ainda assim, as autoridades seguem sem explicar precisamente o porquê de, a partir de agora, ser necessário comprovar apenas duas aplicações.

De acordo com a governadora, o Estado tem mais de 60% de cobertura vacinal para a D3. "Queremos mais, queremos chegar bem próximo dessa cobertura de esquema completo hoje", afirma. "É provável que a vacinação contra a Covid-19 entre no calendário regular das vacinas para que a população siga se protegendo sempre. É provável que seja um vírus endêmico e que, portanto, precise das medidas de proteção regulares", defende.

"A terceira dose é importante, porque foi uma recomendação das autoridades sanitárias, há evidências de que fortalece essa barreira imunológica e nós estamos com esse controle bom, mas olhando para o que acontece no mundo", continua a chefe do Executivo estadual, apontando que "uma dose de incerteza ainda existe porque novas variantes estão sendo estudadas e isoladas".

Passaporte vacinal - onde é obrigatório no Ceará?

Eventos de qualquer natureza e porte;

Restaurantes;

Bares;

Barracas de praia;

Academias;

Hotéis;

Órgãos e entidades do setor público estadual.

