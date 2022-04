O que é a Emergência em Saúde, que será revogada pelo governo federal

Determinação foi aplicada em fevereiro de 2020 pelo então ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, definindo uma série de práticas do poder público para combate à pandemia de Covid-19

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez pronunciamento na noite desse domingo, 17, anunciando o fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin). A determinação, aplicada em fevereiro de 2020 por Luiz Henrique Mandetta, então chefe da pasta, definiu uma série de práticas do poder público relativas à pandemia de Covid-19.

Com a revogação da emergência, diversas medidas tomadas por governos federal, estaduais e municipais passarão por novas análises, para determinar os próximos passos nas políticas públicas referentes ao coronavírus. O POVO reuniu abaixo algumas dúvidas sobre o tema, confira:

1. O que é a Emergência em Saúde da Covid-19?

Emergência Em Saúde Pública de Importância Nacional, ou Espin, é um tipo de emergência pública criada por um decreto de 2011. Ela pode ser declarada em situações de epidemia, desastres, ou outros tipos de desassistência da população em questões de saúde.

Em sua definição, a Espin permite o "emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública". Ela é declarada pelo ministro da Saúde em acordo com outros órgãos, alguns do próprio Ministério da Saúde, ou de outras pastas.

Não há uma definição exata de quais situações podem levar a uma declaração de Emergência em Saúde. Deste modo, a avaliação deve ser feita caso a caso, de acordo com orientações e relatórios dos órgãos competentes.

2. Que medidas serão afetadas pelo fim da Emergência em Saúde?

Ao todo, mais de 2 mil medidas do poder público devem ser reavaliadas com o fim da Emergência em Saúde. Essa quantidade abrange definições realizadas pelas três esferas de governo: federal, estaduais e municipais.

Entre as possibilidades da Emergência em Saúde estão, por exemplo, a compra sem licitação de materiais médicos. Um ponto adicionado posteriormente é sobre a exigência de comprovantes de vacinação para acesso a determinados espaços e serviços.

3. O fim da Emergência em Saúde significa o fim da pandemia?

Não. A definição de pandemia significa uma doença cuja transmissão atinge todo o planeta. Apenas quem pode determinar o início ou fim de uma pandemia é a Organização Mundial da Saúde (OMS), que já afirmou que não mudará de posicionamento.

4. O fim da Emergência em Saúde muda alguma coisa na vacinação contra a Covid-19? E na cobrança dos comprovantes de vacina?

A principal mudança deve ser na concessão, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), da autorização para uso emergencial de vacinas contra a Covid-19. A resolução a respeito do assunto, publicada em março de 2021, precisa ser reeditada com novas determinações.

A exigência dos comprovantes de vacinação, por sua vez, ainda não está definida. Segundo a CNN Brasil, a cobrança do passaporte de vacina pode se tornar uma política pública permanente. Atualmente, já existem situações, como a matrícula de crianças e adolescentes em escolas, em que é obrigatório apresentar o comprovante de vacinação contra outras doenças.

5. O fim da Emergência em Saúde já está valendo? Quais são os prazos?

O fim da Emergência em Saúde ainda não está valendo. Segundo o ministro Queiroga, a decisão será publicada nos próximos dias. No ato normativo serão definidos prazos para a transição das medidas para as novas situações. A expectativa é que os prazos variem entre 30 e 90 dias, variando em cada caso.

6. A medida é definitiva? Outras emergências podem ser declaradas?

O fim da atual Emergência em Saúde é um ato definitivo. No entanto, nada impede que determinações similares sejam aplicadas no futuro, caso haja novos desenvolvimentos que voltem a tornar a Covid-19 tão letal quanto no início da pandemia, em 2020.

