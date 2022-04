D3: Março registra maior número de imunização contra Covid-19 em Fortaleza neste ano

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), março foi o mês com mais registros de imunização com a D3 contra a Covid-19 em Fortaleza: foram 170.357 em janeiro, 201.475 em fevereiro e 250.423 em março. No primeiro trimestre de 2022 o aumento da imunização da terceira dose foi de 47%.

O Decreto vigente em Fortaleza e no Ceará exige a comprovação da D3 para que pessoas com mais de 18 anos ingressem em eventos de qualquer natureza e porte, restaurantes, bares, barracas de praia e academias.

Na Capital, já são mais de um milhão de pessoas vacinadas com a D3, o que equivale a 55% da população maior de 18 anos. Em relação à D2, foram 2.129.311 doses, equivalente a 84% da população vacinável, e 2.357.292 com a primeira dose, correspondente a 93% das pessoas acima de 5 anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Onde tomar a terceira dose em Fortaleza

Nesta segunda-feira, 4, de 9 horas às 17 horas, pontos de vacinação contra a Covid-19 funcionam pela Capital. Pessoas acima de 18 anos que perderam seu agendamento da terceira dose podem se dirigir ao Centro de Eventos (salão e drive), Shoppings Central, Iguatemi e RioMar Fortaleza, Sesi da Parangaba e Postos de saúde que possuem sala de vacinação Covid-19.

Já as pessoas com idade acima de 18 anos que completaram quatro meses da sua segunda dose, podem ir ao Centro de Eventos (salão) e Shopping RioMar Fortaleza para tomar o reforço do imunizante.

As listas com a relação dos agendados estão disponíveis no site da Prefeitura. É possível ainda realizar a consulta no site Vacine Já Fortaleza.

Tags