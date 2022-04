Governo deixa de exigir teste de Covid para entrada de vacinados no Brasil

Viajantes vacinados que entrarem ou retornarem ao Brasil estão dispensados de apresentar teste de Covid-19. Isso porque, por meio da portaria interministerial 670/22, publicada na sexta-feira, 1º de abril, o Governo Federal mudou as regras de restrição do trânsito internacional de passageiros decorrente da pandemia.

Com a flexibilização, também saem da exigência a quarentena de chegada em território brasileiro e o preenchimento da DSV (Declaração de Saúde do Viajante). As mudanças já estão em vigor e devem ser observadas por viajantes e operadores do transporte aéreo, aquaviário e terrestre.

De acordo com o documento, que segue recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), fica mantida a exigência de apresentação do comprovante de esquema de vacinação completo, em formato impresso ou eletrônico e emitido pelo menos 14 dias antes do embarque. São admitidas as vacinas aprovadas pela Anvisa, pela Organização Mundial da Saúde (OMS) ou pelas autoridades do país em que o viajante foi imunizado.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Continuam sendo obrigados a apresentar à companhia aérea, antes do embarque, o documento comprobatório de realização de teste para Covid-19, com resultado negativo ou não detectável:

Viajantes não completamente vacinados, desde que brasileiros e estrangeiros residentes no território brasileiro;

Aqueles com condição de saúde que contraindique a vacinação (atestada por laudo médico);

Os não elegíveis para vacinação em função da idade ou oriundos de países com baixa cobertura vacinal.

Conforme a portaria, estrangeiros não completamente vacinados permanecem impedidos de ingressar em território nacional (ressalvadas as exceções). Leia o documento publicado no Diário Oficial da União (DOU) na última sexta-feira, 1º de abril.



Confira as novas regras para cada tipo de transporte

Transporte aéreo

- O preenchimento da DSV (Declaração de Saúde do Viajante) não é mais necessário.

- Vacinados: brasileiros e estrangeiros estão dispensados da apresentação de documento comprobatório de realização de teste para Covid-19, com resultado negativo ou não detectável; devem apenas apresentar à companhia aérea, antes do embarque, o comprovante de vacinação, impresso ou em meio eletrônico.

- Viajantes não completamente vacinados, desde que brasileiros e estrangeiros residentes no território brasileiro, aqueles com condição de saúde que contraindique a vacinação (atestada por laudo médico), os não elegíveis para vacinação em função da idade ou oriundos de países com baixa cobertura vacinal: devem apresentar à companhia aérea, antes do embarque, o documento comprobatório de realização de teste para Covid-19, com resultado negativo ou não detectável, do tipo teste de antígeno ou laboratorial RT-PCR realizado um dia antes do momento do embarque.

Transporte e fronteiras terrestres

- Brasileiros e estrangeiros devem apresentar, nos pontos de controle terrestres, o comprovante de vacinação. O comprovante também deve ser apresentado, como condição para o embarque, aos responsáveis pelos serviços de transporte rodoviário e ferroviário internacional de passageiros.

- Estão dispensados de apresentar o comprovante de vacinação no transporte terrestre: brasileiros e estrangeiros residentes no território brasileiro que não estejam completamente vacinados; trabalhadores de transporte de cargas nas condições dispostas pela portaria; residentes fronteiriços em cidades-gêmeas; viajantes em situação de vulnerabilidade (crise humanitária);

viajantes provenientes de países com baixa cobertura vacinal; pessoas não elegíveis para vacinação em função da idade; viajantes com condição de saúde que contraindique a vacinação.



Transporte aquaviário

- Vacinados: viajantes de procedência internacional, brasileiros ou estrangeiros, devem apresentar ao operador ou responsável pela embarcação, antes do embarque, o comprovante de vacinação, impresso ou em meio eletrônico.

- Viajantes vacinados estão dispensados da apresentação de documento comprobatório de realização de teste para Covid-19, com resultado negativo ou não detectável.

- Viajantes não completamente vacinados, desde que brasileiros e estrangeiros residentes no território brasileiro, aqueles com condição de saúde que contraindique a vacinação (atestada por laudo médico), os não elegíveis para vacinação em função da idade ou oriundos de países com baixa cobertura vacinal: devem apresentar ao operador ou responsável pela embarcação, antes do desembarque no país, o documento comprobatório de realização de teste para Covid-19, com resultado negativo ou não detectável, do tipo teste de antígeno ou laboratorial RT-PCR, realizado um dia antes do momento do desembarque.

Regras aplicáveis às crianças

- Crianças vacinadas estão abrangidas pelas regras gerais da portaria.

- Crianças não vacinadas: com idade inferior a 12 anos, que estejam viajando acompanhadas, estão isentas de apresentar testes para rastreio da infecção (Covid-19) pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), desde que todos os acompanhantes apresentem documentos com resultado negativo ou não detectável, do tipo laboratorial RT-PCR ou teste de antígeno, realizado até um dia antes do momento do embarque/ingresso no país; com idade entre 2 e 12 anos, que estejam viajando desacompanhadas, deverão apresentar documento com resultado negativo ou não detectável, do tipo laboratorial RT-PCR ou teste de antígeno, realizado até um dia antes do momento do embarque/ingresso no país. Crianças menores de 2 anos não precisam apresentar testes.



OUÇA O PODCAST VOO 168 BASTIDORES

Tags