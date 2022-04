Confira as primeiras listas de agendamento para a 4ª dose da vacina em Fortaleza

As primeiras listas com os nomes das pessoas agendadas para receber a quarta dose (D4) da vacinação em Fortaleza foram divulgadas nesta quinta-feira, 31, pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Há agendamentos disponíveis para sábado, 2, e domingo, 3. As vacinas serão aplicadas nos shoppings Iguatemi, Riomar Kennedy e Riomar Fortaleza e no Centro de Eventos do Ceará, conforme o horário disponível no agendamento de cada pessoa.

Podem receber a D4, também chamada de segunda dose de reforço, os idosos com mais de 80 anos que receberam a terceira aplicação – ou a segunda, da marca Janssen – há, no mínimo, quatro meses. Segundo informou o prefeito José Sarto, cerca de 35 mil pessoas fazem parte do público-alvo da nova etapa da campanha de vacinação na Capital.

A decisão de aplicar a quarta dose em idosos foi determinada pelo Ministério da Saúde no último dia 24 e anunciada oficialmente pela Prefeitura de Fortaleza nessa quarta-feira, 30.

Documentação

Ao comparecer ao local de vacinação, é necessário apresentar documento de identidade com foto, CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS), comprovante de residência e cartão de vacinação.

Vacinação contra a Influenza

Começa na próxima segunda-feira, 4, em Fortaleza, a primeira fase da campanha de vacinação contra a gripe, que segue até 2 de maio. A etapa contemplará idosos e trabalhadores da saúde. De acordo com a SMS, a vacinação estará liberada nos 116 Postos de Saúde da Capital.

Para ter acesso às vacinas, é necessário apresentar documento oficial com foto, no caso dos idosos. No caso dos trabalhadores, além do documento de identidade, devem apresentar um documento de comprovação do trabalho em Fortaleza, como, por exemplo, a carteira de trabalho, uma declaração de vínculo empregatício, ou contracheque.

