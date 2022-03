Ceará deverá esperar 70% da população vacinada com a 3º dose para liberar máscaras em ambientes fechados

De acordo com Camilo, em entrevista à Rádio O POVO CBN, Ceará está com a marca de 56% da população vacinada com a 3º dose contra a Covid-19

De acordo com o governador Camilo Santana (PT), que deixa o governo no próximo sábado, 2, o uso de máscaras em ambientes fechados só deverá ser liberado após o Ceará atingir pelo menos 70% da população imunizada com a terceira dose da vacina contra a Covid-19. "Estava em torno de 56% na semana passada", afirmou Camilo em entrevista à Rádio O POVO CBN nesta quinta-feira, 31. A próxima reunião do Comitê de Ações de Enfrentamento à Covid ser á nessa sexta-feira, 1º de abril.



Desde o dia 19 de março, através de decreto Estadual, o governo havia flexibilizado o uso de máscaras ao ar livre. Atualmente a liberação é válida apenas para ambientes abertos, como praças, calçadas, parques, ruas, áreas de lazer, centros abertos de eventos, feiras e estádios de futebol. A regra que vigora no Ceará obriga o uso do equipamento de proteção no transporte público, salas de aula, cinemas, shoppings, supermercados, academias, todo tipo de ambiente fechado.

Sobre o assunto Cinco funcionários de MSF sequestrados em fevereiro nos Camarões são libertados

Desemprego atingiu 12,016 milhões no trimestre encerrado em fevereiro, diz IBGE

Petrobras assina termo de encerramento de pendências com a Novonor

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outros Estados





Ao menos 15 estados e o Distrito Federal já flexibilizaram o uso de máscara. Em Goiás, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraná e Acre houve liberação em espaços abertos. Em nove deles, o uso da proteção tornou-se facultativo também em locais fechados. Esse é o caso do Rio de Janeiro, Distrito Federal, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Alagoas, Maranhão e, mais recentemente, São Paulo.





Tags