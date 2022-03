Argentina tem menor número de casos de covid-19 em 3 meses

O Ministério da Saúde da Argentina informou neste domingo (13) que, nas últimas 24 horas, foram registradas 1.236 infecções novas por covid-19 no país. Segundo o Infobae, há três meses e meio um número tão baixo não havia sido relatado: a última vez foi em 28 de novembro de 2021, com 888 casos. Além disso, 65 mortes foram apontadas. Com esses dados, o total de casos acumulados desde o início da pandemia no país é de 8.971.432, enquanto as mortes somam 127.187.

A Argentina decidiu ainda ampliar o uso da vacina da Moderna para crianças entre 6 e 11 anos. De acordo com o Infobae, a decisão é baseada na análise realizada pelo Instituto Nacional de Medicamentos (ANMAT) com base nas evidências clínicas que demonstram a viabilidade de sua aplicação. Nos próximos dias, serão estabelecidas as diretrizes técnicas para o uso dessa vacina nessa faixa etária.

Tags