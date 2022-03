Hong Kong em caos com testes maciços de Covid-19

Hospitais lotados, prateleiras vazias nos supermercados e locais de quarentena pavorosos: Hong Kong está um caos com um surto crescente de covid-19, enquanto o centro financeiro, normalmente conhecido por sua eficiência, se prepara para testar todos os habitantes.

Muitos moradores estão furiosos com o fracasso do governo em se preparar para a atual onda de infecções, após dois anos de uma estratégia bem-sucedida de covid zero com grande custo econômico.

Outros países que adotaram a estratégia de covid zero, como Austrália, Nova Zelândia e Singapura, agora estão aprendendo a conviver com o vírus enquanto a China continua agarrada à política de erradicar até o menor surto, e ordena que Hong Kong siga o mesmo caminho.

O centro financeiro prepara-se agora para testar os seus 7,4 milhões de habitantes e isolar todos os que testarem positivo, apesar da taxa de infeção estar fora de controle.

Os necrotérios estão sobrecarregados, as ambulâncias são escassas e os pacientes infectados passam longos períodos em quarentena nas instalações do governo.

Emily, uma mãe de dois filhos de 40 anos, está convencida de que sua família pegou covid quando passou horas em filas para testes em fevereiro, depois que um caso foi detectado no prédio onde ela mora.

Os resultados levaram 10 dias e mostraram que todos, exceto o mais novo, eram negativos, mas até então toda a família apresentava sintomas.





"Nunca pensei que faria mal à minha família quando só queria cooperar com o governo", disse Emily à AFP, dando apenas seu primeiro nome. "É traumatizante", acrescentou.

A cidade, que registrou mais de 200.000 infecções nos últimos dois meses, contra apenas 12.000 nos dois anos anteriores, está se preparando para um ambicioso programa de testes em massa e isolamento.

Apesar do alto nível de contágio da variante ômicron - que prevalece no centro financeiro -, as autoridades chinesas estão convencidas de que terão sucesso.

Liang Wannian, um dos arquitetos da estratégia anticovid da China, chegou a Hong Kong na segunda-feira para participar da campanha.

Poucos detalhes são conhecidos sobre o que as autoridades farão com os milhares de casos que podem ser detectados por testes em massa, mas a chefe do governo local, Carrie Lam, disse que não quer que as pessoas se recuperem em casa.

Cerca de 70.000 unidades de isolamento devem estar disponíveis nas próximas semanas, algumas delas em hotéis e edifícios residenciais, outras em campos montados às pressas com ajuda chinesa.

Mas especialistas locais alertam que as instalações são apenas uma fração do que será necessário.

"Se não tivermos um plano de como colocar em quarentena os casos confirmados, os testes em massa serão inúteis", disse Ivan Hung, consultor do governo para a pandemia, a repórteres.

Aqueles que estiveram nos campos de quarentena dizem que as condições são sombrias e caóticas. Samuel Ho, um especialista em computação que passou uma semana no acampamento de Penny's Bay, contou que não recebeu nenhuma instrução nos primeiros dois dias, e seu único contato com o mundo exterior foi comida fria deixada do lado de fora de sua cabine.

"É muito caótico e assustador, e pode facilmente desmoronar a mente de alguém", disse Ho, que usou um pseudônimo para permanecer anônimo.





