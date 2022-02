Terceira onda da Covid-19 em Fortaleza "pode estar próxima do fim", diz SMS

Medidas como evitar grandes aglomerações, usar máscaras e aumentar cobertura vacinal em todas as faixas etárias continuam cruciais para "consolidar o controle da doença", alerta a secretaria

Com redução de casos, óbitos, taxa de positividade e atendimentos por síndrome gripal, há forte tendência de redução da transmissão da Covid-19 em Fortaleza. Cenário sugere que a terceira onda — impulsionada pela variante Ômicron — está próxima do fim. Para "consolidar o controle da doença", algumas estratégias continuam cruciais: evitar grandes aglomerações, usar máscaras e aumentar cobertura vacinal em todas as faixas etárias.

Sobre o assunto Quarta dose será aplicada em adolescentes imunossuprimidos do Ceará

Ceará soma 26.080 mortes e 1.217.521 casos de Covid-19

Brasil registra 318 mortes e 37 mil novos caso de Covid-19 nas últimas 24 horas

As informações constam no Boletim Epidemiológico semanal da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgado nesta segunda-feira, 21. A média móvel de hoje (48,6 casos) é 90% inferior à registrada há duas semanas (469,9). Contudo, a pasta destaca que "a magnitude da redução está, em alguma medida, associada ao retardo das notificações dos casos mais recentes".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O aumento de novos casos neste ciclo epidêmico foi considerado "avassalador". O pico de transmissão foi registrado no dia 19 de janeiro, quando a média móvel foi de 3.424 casos. Além dos novos casos, o aumento da mortalidade da doença também já foi interrompido.

Entre 14 e 20 de fevereiro de 2022, a média móvel de óbitos foi estimada em 2,7 mortes — 80% menor do que a registrada duas semanas atrás. O pico da média móvel de óbitos da terceira onda foi no dia 23 de janeiro, com 22,1 mortes. A secretaria pondera que o dado ainda é passível de revisão. A tendência atual é de consistente declínio a cada 24 horas.

"A introdução de uma variante altamente transmissível, mesmo em tese menos agressiva, causou casos graves, principalmente, em indivíduos não vacinados e naqueles mais idosos com comorbidades e sem a dose de reforço, provocando aumento da mortalidade", detalha o documento.

Em janeiro de 2022, a média salta de menos de um óbito por dia em dezembro, para aproximadamente treze 13 mortes a cada 24 horas. Segundo a SMS, os dados preliminares de fevereiro já expressam nova queda relevante dos óbitos.

A procura por assistência por síndrome gripal apresentou "expressiva diminuição" tanto nos Postos de Saúde quanto nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) nas últimas quatro semanas.

A taxa de positividade caiu pela metade. Na semana passada, indicador era de 15,7%, conforme boletim epidemiológico anterior. Entre os dias 14 e 20 de fevereiro, a proporção de positividade das amostras (RT-PCR) analisadas pelos laboratórios da rede pública, foi de 7,5%.







Tags