MPF se manifesta pela suspensão de parecer do CFM que admite cloroquina contra Covid-19

Em processo movido pela Defensoria Pública da União (DPU) contra o Conselho Federal de Medicina (CFM), o Ministério Público Federal (MPF) manifestou-se, na última terça-feira, 8, pela suspensão imediata do Parecer 4/2020. No documento, publicado no início da pandemia de Covid-19, o conselho profissional propõe considerações sobre o uso de cloroquina e hidroxicloroquina na prevenção e no tratamento da doença.

Na manifestação, o Ministério Público Federal defendeu que o CFM delibere sobre a possibilidade de infração ética dos médicos que vierem a prescrever os medicamentos para prevenir ou tratar Covid-19. Além disso, destaca que as diretrizes de terapêutica do tratamento de Covid-19 da Organização Mundial da Saúde (OMS) trazem "forte recomendação contrária" ao uso dos medicamentos para pacientes com qualquer grau de severidade da doença e com qualquer duração de sintomas.

Essas recomendações da OMS são fruto de um estudo que contou com mais de 100 países e constatou a ineficácia dos medicamentos em reduzir a mortalidade de pacientes hospitalizados com a doença.

Também foram citadas recomendações de órgãos nacionais, como a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) e a Coordenação de Incorporação de Tecnologias do Ministério da Saúde, que não recomendam o uso de cloroquina ou hidroxicloroquina contra a Covid-19.

Outro argumento do Ministério Público Federal é que, apesar de apontar no Parecer 4/2020 as incertezas quanto ao benefício de possível uso dos medicamentos, o Conselho Federal de Medicina não destaca eventuais danos que eles podem causar aos pacientes. "É como dizer que o uso de tais drogas é incerto mas que o resultado de seu uso só pode ser neutro ou benéfico, nunca maléfico", aponta o procurador da República Luiz Costa, autor da manifestação do MPF.

De acordo com o procurador, além de "ilógico", o ponto de vista ignora conclusões da Organização Mundial da Saúde, que "não excluiu o potencial de um pequeno aumento do risco de morte e ventilação mecânica com hidroxicloroquina além de hipovolemia, hipotensão e lesão renal aguda".

Segundo análise do MPF, ao "expressamente manter aberta" a possibilidade de uso das medicações, o CFM viola a Constituição Federal e desrespeita decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Ao expressamente manter aberta a possibilidade de prescrição de tais drogas – nos dizeres do parecer 4/2020 o Conselho 'propõe considerar' – o CFM se põe numa posição de suporte normativo a situações de exposição a risco à vida e à saúde das pessoas em violação frontal à obrigação de autocontenção mencionada pelo STF; incide, portanto em violação dos artigos 6º e 196"Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."<br><br>"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." da Constituição Federal", finaliza o MPF em análise sobre o ponto "Incerteza científica e princípio de precaução".

Segundo a manifestação do MPF, as informações que constam no Parecer 4/2020 não são tecnicamente qualificadas e se sustentam em posicionamentos desatualizados. Um dos documentos citados pelo ato normativo é uma recomendação da Sociedade Americana de Doenças Infecciosas (IDSA) favorável ao uso dos medicamentos, datada de abril de 2020. Desde agosto de 2020, porém, a IDSA passou a se manifestar contrária ao uso deles.

"Viola, portanto, os dispositivos legais relativos à motivação de atos administrativos – que pressupõe motivação explícita, clara e congruente – e consequentemente deixa de exercer função que lhe incumbe por força de lei, em particular do zelo pelo desempenho ético da medicina e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que a exerçam legalmente", aponta o Ministério Público Federal.

Leia a manifestação do Ministério Público Federal na íntegra

