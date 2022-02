Covid-19: o que se sabe sobre a BA.2, subvariante da Ômicron

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, ela já foi registrada em pelo menos 57 países, entre eles o Brasil

A variante Ômicron do coronavírus é a responsável pela mais recente onda de casos de Covid-19 em todo o mundo. A sublinhagem BA.2 foi há pouca descoberta e indica estar aumentando em diversos países. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), ela já foi registrada em pelo menos 57 países, entre eles o Brasil.

Vinda de mutações do coronavírus, os cientistas ainda investigam quais as peculiaridades desta nova nova forma viral, que não apresenta diferenças significativas a ponto de configurar como uma nova variante. O POVO reuniu o que se sabe sobre a sublinhagem.

O que é a BA.2?

Mutações e, consequentemente, o surgimento de novas variantes são esperadas dentro do contexto de pandemia. Afinal, todo vírus tem como objetivo achar novas formas de se propagar para sobreviver.

Desde que foi detectado em Wuhan, na China, o coronavírus já se transformou de diversas formas na tentativa de ser mais eficiente na sua sobrevivência – o que significa seguir infectando humanos e fazer isso da forma mais rápída e eficiente. Centenas de variantes seguem surgindo, algumas provam ser mais contagiosas, por exemplo, e são chamadas variantes de preocupação.

É o caso das variantes Alfa – conhecida como britânica; Beta – conhecida como sul-africana; Gama – conhecida como brasileira; Delta e Ômicron, até o momento. Atualmente, a variante Ômicron é a prevalente no mundo; mas ela também está em constante mutação. Dela, surgiram subvariantes. A Organização Mundial da Saúde já conhece três subvariantes: BA.1, BA.2 e BA.3.

No Brasil

O Brasil tem sete casos notificados da linhagem BA.2 da variante Ômicron até essa segunda-feira, 7, segundo o Ministério da Saúde. São tres casos em São Paulo, três no Rio de Janeiro e um em Santa Catarina. As datas de coleta das amostras são de dezembro de 2021 e janeiro de 2022.

Em nota, o governo diz que a sublinhagem é de “preocupação”, mas “não tem impacto no diagnóstico laboratorial e na eficácia das vacinas”.

Mais contagiosa

Um estudo realizado por cientistas da Dinamarca, que ainda não foi revisado por pares, indicou que a subvariante (BA.2) é mais contagiosa que a Ômicron “original”. O levantamento concluiu que as pessoas infectadas com a subvariante BA.2 tinham 33% mais chances de infectar outras pessoas.

O estudo foi conduzido por pesquisadores do Statens Serum Institut (SSI), da Universidade de Copenhague, da Estatísticas da Dinamarca e da Universidade Técnica da Dinamarca. Foram analisdas infecções por coronavírus em mais de 8.500 lares dinamarqueses entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022.

E as vacinas?

Conforme a OMS e diversos estudos em andamento, as vacinas continuam protegendo contra casos mais graves da doença e evitando mortes. Até agora, a taxa comparativamente mais baixa de hospitalizações e mortes se deve, em grande parte, ao fato de muitas pessoas já estarem vacinadas.

A vacinação estimula a resposta imunológica do corpo contra o vírus, que não apenas nos protege das variantes atualmente em circulação, mas também de ficar gravemente doente de possíveis futuras mutações.

Como a vacina da gripe (anualmente atualizada sob orientação da OMS), cientistas devem continuar aprimorando os imunizantes contra a Covid-19 conforme o vírus siga mudando. É provável que a vacinação contra o coronavírus entre na rotina de ações da saúde.

Além do imunizante, as medidas para evitar o contágio de Covid seguem os mesmos: máscara bem ajustada ao rosto (de preferência as PFF2), distanciamento social (se possível) e preferência por ambientes ventilados.

