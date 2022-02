Base da Sesa tem cidades sem registros de aplicação de vacinas infantis contra Covid-19

Os 184 municípios cearenses começaram a campanha de vacinação na faixa etária de 5 a 11 anos, mas, por falta de registros, há cidades com zero doses aplicadas. A falta de informações atualizadas dificulta a organização do processo de vacinação

Até a segunda-feira, 31 de janeiro, duas semanas após o início da campanha de vacinação contra a Covid-19 entre as crianças de 5 a 11 anos no Ceará, o Vacinômetro da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) indicava que dez municípios cearenses ainda não tinham aplicado doses da vacina pediátrica produzida pela Pfizer. Mas isso não significa que esse público não estava sendo vacinado nessas cidades.

Bastou procurar as redes sociais das prefeituras ou das secretarias municipais de saúde para encontrar, na maioria delas, algum registro da campanha com as crianças. Massapê, por exemplo, é uma dessas cidades que registrava zero doses aplicadas.

Mas o município, localizado a 259,4 km de Fortaleza, ao norte do Estado, realizou um mutirão e vacinou pelo menos 600 crianças com a primeira dose no dia 28 de janeiro. O total de 799 doses pediátricas já aplicadas em Massapê só apareceram na base da Sesa quando o Vacinômetro foi atualizado com os dados do dia 2 de fevereiro.

Situação parecida ocorreu com Granja, também localizada na região Norte e distante 332,3 km da Capital. A campanha de vacinação infantil do município começou dois dias depois de Fortaleza, em 17 de janeiro. Mas até a atualização com os dados do dia 1º de fevereiro, não havia registro de crianças vacinadas na cidade.

Quando a planilha da Secretaria de Saúde do Estado foi atualizada com as informações do dia 2 de fevereiro, constavam 1.240 doses pediátricas aplicadas em Granja. Segundo os dados da quinta-feira, 3, já eram 1.642 crianças com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no braço.

A planilha do dia 31 de janeiro incluía ainda outros oito municípios, totalizando as 10 cidades supostamente sem doses aplicadas. Na base do dia 1º de fevereiro, três deles já registravam a vacinação infantil.

Por outro lado, duas dessas 10 cidades seguem sem registros de doses aplicadas em crianças de 5 a 11 anos até esta segunda-feira, 7 — atualizada com os dados da véspera, dia 6 —, apesar de a Sesa confirmar que todos os 184 municípios já iniciaram a imunização dessa faixa etária.

Por que a falta de dados é um problema?

"O gestor tem que entender que a alimentação do sistema e a geração de dados são tão importantes quanto o ato de vacinar", afirma a epidemiologista Carla Domingues, ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Ela explica que é assim que se consegue planejar a organização do processo de vacinação, identificar os municípios que estão atingindo ou não a meta e definir estratégias complementares caso haja problema de adesão da população.

Sem registro das doses aplicadas, não se pode saber realmente, por exemplo, se a população está ou não aderindo à vacinação ou se o município está enfrentando alguma dificuldade operacional. Por isso, é importante manter o sistema alimentado "quase que em tempo real".

"Se você não faz isso, nunca sabemos onde está o problema e fica difícil criar estratégias para intervir. É preciso que esses municípios que estão silenciosos — pelo fato de não estarem, em tempo real, mostrando como está a evolução da campanha — o façam o mais rápido possível", afirma a epidemiologista.

Respostas

Uma das duas cidades que ainda não têm registro de doses pediátricas aplicadas é Camocim, onde há quase 1.000 crianças vacinadas, segundo Priscila Gonçalves Teixeira, secretária municipal de saúde.

A gestora afirma que os dados estão sendo informados à Secretaria da Saúde do Estado e não sabe o porquê de a planilha não conter o número atualizado. "Inclusive ontem já havia sido informado, e na atualização de hoje ainda não tinha (a informação das doses aplicadas)", pontuou Teixeira.

Na quarta-feira, 2, a Sesa explicou que, desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19, foi estabelecido um fluxo diário de comunicação e notificação de aplicação das doses com todos os municípios por meio de planilhas online.

"Ocorreu de alguns municípios terem dificuldade e demora na alimentação dos dados na planilha online, e a Sesa reforçou a necessidade de inserção diária dessas informações no documento", complementou a pasta, em nota.

Nesta segunda-feira, 7, O POVO questionou a Sesa sobre o caso de Camocim e se está ocorrendo algum problema com o formulário preenchido pelos municípios que alimenta a planilha da pasta.

Em nota, a Secretaria informou que "os dados da vacinação no Estado são extraídos diretamente do sistema atualizado pelos municípios. A Sesa não interfere na atualização, que é de responsabilidade exclusiva dos municípios".

O POVO também procurou as secretarias de saúde de Massapê e Granja por e-mail, na última quinta-feira, 3, mas não teve retorno até o fechamento desta matéria.

