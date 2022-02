Covid: Caucaia abre novos pontos de vacinação para adultos e agendamento para crianças

A Prefeitura de Caucaia anunciou a abertura de um ponto exclusivo para o cadastro e agendamento da vacinação infantil contra a Covid-19. O serviço é oferecido para quem necessita de auxílio no acesso da Plataforma Saúde Digital, do Governo do Estado. Segundo a prefeitura, os atendimentos ocorrem no Iandê Shopping. Os responsáveis pelas crianças de 8 a 11 anos, devem se dirigir ao ponto de cadastro entre segunda a sexta-feira, das 9 às 20 horas.

Os responsáveis devem se dirigir ao ponto de cadastro portanto RG, CPF e comprovante de endereço próprios, além do RG ou Certidão de Nascimento, assim como o CPF ou Cartão do SUS da criança a ser imunizada.

No último sábado, 29, cerca de 1.100 crianças foram vacinadas no município. Segunda a prefeitura, o Dia D marcou a vacinação de 2200 pessoas, contando a população adulta.

Vacinação de adultos

Também a partir desta terça-feira, 1º, a Secretaria de Saúde de Caucaia abre um novo ponto de vacinação para adultos. O ponto se localiza na Igreja Bíblica Nova Metrópole. O ponto funciona apenas de segunda a sábado, de 9 às 15 horas.

Serviço:

Ponto de cadastro e agendamento para a vacinação infantil

Local: Iandê Shopping, próximo as lojas Americanas

Endereço: Av. Edson da Mota Correa, 620 - Centro

Horários: segunda a sexta-feira, das 9 às 20 horas

Novo ponto de vacinação para adultos

Local: Igreja Bíblica Nova Metrópole

Endereço: Avenida D, número 89, no Conjunto Nova Metrópole

Horários: segunda a sábado, de 9 às 15 horas



