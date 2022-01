Covid-19: mensagem com título "Chegamos ao Pico" é falsa, alerta governo

O Governo do Ceará alertou em seu site oficial que o conteúdo de mensagem que circula nas redes sociais com o título “Chegamos ao Pico” é falsa, assim como sua autoria, supostamente atribuída ao secretário da Saúde, Marcos Gadelha.

A administração enfatiza que só se comunica com a população através dos canais e redes sociais oficiais do órgão e insiste para quem recebeu que não repasse, pois trata-se de conteúdo falso. A gestão estadual mantém uma categoria em seu site com o título “Antifake”, em que desmente informações falsas.

Neste mês, foi desmentida a informação de que o governador Camilo Santana estaria internado em um hospital particular na Capital. Também foi negado que o Estado é campeão em aumento de IPVA do Brasil e que haveria um novo decreto com medidas mais rígidas nos primeiros dias do ano.



