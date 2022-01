Dois terços dos infectados por Covid na Inglaterra em janeiro já testaram positivo antes, diz estudo

Quase dois terços das pessoas que deram positivo para covid-19 em janeiro na Inglaterra afirmaram que já foram infectadas pelo coronavírus, segundo um estudo do Imperial College de Londres publicado nesta quarta-feira (26).

No marco do programa REACT, um grande estudo que mede a evolução da transmissão do vírus na população britânica, foram enviados cerca de 100.000 testes de PCR entre 5 e 20 de janeiro de 2022 às famílias dos voluntários na Inglaterra.

Das 3.582 pessoas que deram positivo, quase dois terços (64,6%) afirmaram que já testaram antes.

Segundo Paul Elliott, professor de epidemiologia e medicina de saúde pública do Imperial College de Londres e diretor do programa REACT, esses casos não podem tecnicamente ser chamados de reinfecções porque uma pessoa pode dar positivo duas vezes pela mesma infecção.

"Não sabemos quando tiveram, pode ter sido em maio de 2020 ou na semana passada", explicou.

A agência britânica de segurança sanitária UKHSA anunciou que a partir do final de janeiro começará a incluir dados sobre possíveis reinfecções em suas estatísticas sobre a covid-19.

As pessoas que deram positivo 90 dias ou mais depois de uma infecção anterior serão consideradas reinfectadas.





