Polo de Artesanato da Beira-Mar adota novas medidas de combate à Covid-19

A partir desta segunda-feira, 17, o Polo de Artesanato da Beira-Mar, também conhecido como feirinha da Beira-Mar, terá novo horário de funcionamento cotidiano, das 16 às 22 horas, com redução de uma hora do horário normal. As medida têm o objetivo de ajudar no combate à Covid-19 e às síndromes gripais na Capital, as quais apresentaram crescente de casos nas primeiras semanas de 2022.

Além da redução do tempo de funcionamento, o espaço passará a contar com controle de acesso de público, sendo realizado por meio de quatro entradas, onde fiscais da Associação dos Feirantes de Artesanato da Beira Mar (Asfabem) irão verificar os comprovantes de vacinação dos visitantes. Permissionários que atuam na feirinha também deverão apresentar o comprovante de vacinação para comercializarem no espaço.

Os comprovantes atualizados dos permissionários deverão ser enviados à Secretaria Executiva Regional 2. Ainda, todos os demais protocolos sanitários de combate à Covid-19 que já estavam em vigor antes da nova medida, como o uso de máscara e a disponibilização do álcool em gel no local, continuarão sendo mantidos.

De acordo com o secretário da Regional 2, Rennys Frota, a medida é uma forma de reforçar as ações de prevenção à Covid-19, as quais já vinham sendo adotadas pela Prefeitura de Fortaleza. Ele pontua que o Polo de Artesanato da Beira-Mar é um espaço importante para a Capital, e a iniciativa sela a importância do trabalho unificado entre o poder público e a sociedade contra o avanço do coronavírus e das síndromes gripais.

