Covid-19: atendimentos diários em unidade de referência no Crato crescem 300%

A busca por testes para diagnóstico da Covid-19 e por vacinação contra a doença cresce no Crato. É o que avalia a secretária da Saúde do município caririense, Marina Feitosa. Segundo ela, entre dezembro e este início de janeiro, a média de atendimentos diários na Unidade Sentinela (referência para Covid-19 no Crato) aumentou em 300%. A unidade realiza cerca de 300 testes por dia.

“Nós temos uma taxa de positividade razoavelmente pequena, pois o Crato é um município que testa muito, então a taxa de positividade é de apenas 7%. A gente atribui isso a uma vigilância acessível, pois a gente tem feito esse monitoramento constante para tomadas de decisão”, avalia a secretaria em entrevista à jornalista Nildenia Damasceno para a rádio CBN Cariri nessa sexta-feira, 14.

No entanto, ela ressalta que o cenário é preocupante: “Temos hoje um cenário, no estado do Ceará e no Cariri em especial, de uma pandemia associada com um surto de influenza. Precisamos mais do que nunca da ajuda da população, pois o poder público sozinho não consegue fazer um controle dos surto da pandemia se não houver a colaboração dos usuários”.

Conforme a secretária, o Crato tem atualmente oito pacientes hospitalizados por Covid-19, sendo um deles em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). "Esse um que está em leito de UTI há uma semana não está vacinado. Mais uma vez a doença prova e comprova que as pessoas não vacinadas têm uma tendência ao agravamento dos casos", enfatiza. Os demais internados têm ao menos uma dose da vacina e seus quadros de saúde evoluem para a alta hospitalar.

Atualmente a cidade tem oito unidades de saúde básica com atendimento estendido para o horário noturno e pretende abrir um novo ponto de testagem. "Hoje, 70% dos atendimentos são pacientes leves, de perfil ambulatorial, que podem ser atendidos nos postos", afirma Feitosa.

A titular da saúde reforça ainda que a população busque os postos de vacinação. “Já temos 99% da população adulta vacinada e vamos iniciar na próxima semana a vacinação das crianças. É importante que cada um faça sua parte", afirma. "Esse cenário atual está dependendo muito do nosso comportamento do último mês de dezembro, então a gente pede que as pessoas não relaxem nas medidas sanitárias, a máscara ainda é nossa única ferramenta de controle de proteção individual."



