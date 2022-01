Em uma semana, Ceará registra 30 mortes por Covid-19

Desde o dia 1º de janeiro, 30 cearenses morreram em decorrência da Covid-19. É o que informa a plataforma IntegraSUS, cujos registros contabilizam os óbitos ocorridos até o último sábado, 8. Como os registros ocorrem somente após a confirmação da causa da morte, os números podem aumentar nos próximos dias.

Na divisão por superintendências de saúde, os municípios da região de Fortaleza concentram o maior número: foram 20 mortes ocorridas e registradas nesse período. As vítimas moravam em Fortaleza (11), Cascavel (2), Caucaia(2), Paracuru (2), Horizonte (1), Pacatuba (1) e São Gonçalo do Amarante (1).



A segunda região com mais óbitos nesta semana é o Cariri, onde quatro pessoas morreram - nos municípios de Crato, Iguatu, Umari e Juazeiro do Norte. Francimones Albuquerque, titular da Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte, disse que o aumento de casos segue impactando a rede de saúde da cidade.

A secretária juazeirense falou que, nos últimos 14 dias, o município apresentou uma crescente de casos. De acordo com ela, foram 61 diagnósticos em 24 horas. Além disso, foi registrado o primeiro óbito causado pela doença neste ano em Juazeiro do Norte, que aconteceu no último dia 4. As informações foram apresentadas durante entrevista à jornalista Nildenia Damasceno, da rádio CBN Cariri, nessa quarta-feira, 10.

"O que tem dado um certo conforto ao município tem sido os casos de internação serem de sintomas leves em virtude do avanço da vacinação", afirma a secretária. Ela destacou ainda que a maioria das pessoas que positivam para o coronavírus não recebeu a segunda dose ou a dose de reforço das vacinas contra a Covid-19.

Nas demais regiões, foram registradas neste ano três mortes por Covid-19 no Sertão Central; duas mortes no Litoral Leste/ Jaguaribe e uma na região de Sobral.

Mais de 5 mil casos confirmados em 2022



Ainda de acordo com dados da plataforma IntegraSUS, de 1º a 11 de janeiro de 2022, 5.263 cearenses tiveram diagnóstico confirmado para Covid-19. A plataforma foi atualizada às 10h36 desta quinta-feira, 13.

Entre as regiões, o ranking de maior número absoluto de casos de Covid-19 é liderado pela região de Fortaleza, com 3.878 confirmações. Em seguida estão, em ordem decrescente, Sobral (463), Litoral Leste/Jaguaribe (417), Sertão Central (285) e Cariri (217).

Os cinco municípios com mais casos confirmados são: Fortaleza (2.689), Eusébio (184), Russas (158), Sobral (155) e Caucaia (151).



