Galvão Bueno testa positivo para Covid-19, diz colunista

O apresentador Galvão Bueno testou positivo para a Coovid-19 após passar o Réveillon com a família em Nova York, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo colunista Ancelmo Gois, do O Globo, nesta sexta, 7.

De acordo com o jornalista, o locutor está bem. Em 2021, o apresentador recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em março, no município de Candiota, no Rio Grande do Sul. À época, o narrador postou um vídeo agradecendo a prefeitura e a secretária de saúde do município, além de registrar o momento em que recebeu a dose da vacina.

“Chegou a minha turma. A turma dos 70!”, comemorou Bueno durante conversa com a enfermeira que lhe vacinou. O global ficou em isolamento social desde meados de 2020 devido a sua idade. Ele também chegou a ser afastado por 14 meses de narrações e outras transmissões da TV Globo. Ele voltou a narrar uma partida de futebol com o jogo da Supercopa: a partida foi vencida pelo Flamengo, após empate por 2 a 2 no tempo normal.

