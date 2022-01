Por conta da Covid-19, pai deixa cruzeiro Costa Diadema sem os filhos

Orlando Gennari Junior, representante comercial paulistano que estava no navio Costa Diadema, o qual havia sido paralisado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no último dia 30 de dezembro, teve que deixar os filhos de quarentena na embarcação após testar negativo para Covid-19 e os jovens testarem positivo. O desembarque dos passageiros não infectados ocorreu nessa segunda-feira, 3.

“A primeira viagem de navio a gente nunca esquece, ainda mais no meio de uma pandemia”, disse o homem à reportagem do Estadão, no desembarque em Santos. Durante a viagem para Orlando, o homem, que nunca havia feito turismo marítimo, passou mal e chegou a ser atendido pelos médicos do navio, fez três testes de Covid-19 e não testou positivo em nenhum.

Os dois rapazes testaram positivo e tiveram que ficar em quarentena no navio. A Costa Diadema terá a responsabilidade de fazer o transporte dos jovens de volta para casa ao fim do período de isolamento. Com a testagem negativa, o representante comercial foi autorizado a deixar a embarcação.

Nessa segunda, 4, a temporada de cruzeiros foi suspensa até o fim de janeiro. A medida é um paliativo para controlar a explosão de casos de Covid-19 em navios. Com capacidade para mais de 2,3 mil passageiros, o Costa Diadema está no nível 4 do cenário epidemiológico determinado pela agência, ou seja, há transmissão comunitária de Covid-19 entre viajantes.

