Messi testa positivo para a Covid-19

O craque argentino do Paris Saint-Germain Lionel Messi está entre os quatro jogadores do elenco do PSG que testaram positivo para o coronavírus, anunciou neste domingo (2) o clube.

Messi, o lateral Juan Bernat, o goleiro Sergio Rico e o meio-campista Nathan Bitumazala (ambos reservas) "cumprem atualmente o isolamento e estão sujeitos ao protocolo de saúde adequado", informou o clube.

No dia 19 de dezembro, Messi não participou de uma partida da Copa da França pelo PSG, cujo próximo jogo pela Ligue 1 está marcado para 9 de janeiro.

