Covid: MPCE pede informações sobre distribuição de vacinas para crianças de 5 a 11 anos

Anvisa autorizou nessa quinta-feira, 16, o início da imunização desse público com a vacina da Pfizer. Aquisição e distribuição do imunizante ainda não foram divulgados pelo Ministério da Saúde

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), o Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público do Trabalho (MPT) solicitaram à Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunização (PNI) informações sobre a compra e distribuição de vacinas contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. O pedido foi realizado por meio de ofício enviado pelos órgãos à coordenação do programa, nesta sexta-feira, 17. A vacinação desse público foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nessa quinta-feira, 16.

Dentre as informações, as entidades questionam a previsão para contratação, aquisição e distribuição das novas vacinas, assim como o calendário e a logística do PNI, do Ministério da Saúde (MS), de forma a operacionalizar a distribuição das vacinas destinadas ao público infantil para os diversos Estados do Brasil.

Também no ofício, foi requerido o plano para aquisição de outras vacinas, inclusive Coronavac, caso seja aprovada pela Anvisa para utilização em crianças e adolescentes. O Programa Nacional de Imunização tem prazo de cinco dias corridos para enviar resposta, contados a partir do recebimento da notificação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Covid-19: o que já se sabe sobre a vacinação de crianças com o imunizante da Pfizer

Anvisa faz recomendações para uso de vacina da Pfizer em crianças

Covid-19: Ceará tem 90% da população acima de 12 anos com a 1ª dose e mais de 80% com a 2ª

Vacinação em crianças

Na campanha de vacinação de crianças de 5 a 11 anos, a vacina autorizada pela Anvisa para uso nesse público foi do consórcio Pfizer-BioNTech. O imunizante para o público infantil terá dosagem e composição diferente daquela utilizada para os maiores de 12 anos e será aplicada em duas doses de 0,2 mL (equivalente a 10 microgramas), com pelo menos 21 dias de intervalo entre as doses. Além disso, os frascos também terão cores distintas para evitar erros na aplicação.



Nessa quinta-feira, 16, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) iniciou o cadastro para o público infantil receber o imunizante contra a Covid-19. O cadastro deve ser realizado na plataforma Saúde Digital. Em publicações nas redes sociais, o governado do Estado, Camilo Santana (PT), destacou que o início da campanha de vacinação nesse público irá ocorrer mediante ao envio de doses de vacinas pelo Ministério da Saúde (MS).

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags