Argentina anuncia primeiro caso da variante ômicron

O homem diagnosticado com a variante ômicron já tinha o esquema vacinal contra a Covid-19 completo e não estava com sintomas da doença quando testou positivo

A Argentina registrou o primeiro caso da variante ômicron da Covid-19 em um viajante procedente da África do Sul, informou o ministério da Saúde em um comunicado. Em um comunicado, o ministério solicitou que a população permaneça alerta e afirmou que pretende "fortalecer a vigilância epidemiológica e as medidas de prevenção em todo o território".

O caso detectado corresponde a um homem de 38 anos que mora na província de San Luis (oeste) que retornou à Argentina em 30 de novembro. O viajante tem o esquema de vacinação completo e um antecedente de Covid-19 em março, informou o ministério.

Antes da viagem, um teste de PCR deu resultado negativo, assim como o realizado quando ele chegou ao aeroporto internacional de Ezeiza, em Buenos Aires, de onde viajou para San Luis em carro alugado com motorista para cumprir o isolamento obrigatório.

No entanto, depois de saber que pessoas com quem teve contato na África do Sul foram diagnosticados com Covid e apesar de não apresentar sintomas, ele foi submetido a um novo teste que confirmou a infecção. O sequenciamento genômico então confirmou que tratava-se da variante ômicron. Quatro outros contatos próximos do viajante também foram colocados em isolamento preventivo, embora nenhum apresente sintomas e os testes realizados tenham dado resultados negativos.

Pelo menos 40 países, incluindo México, Brasil e Chile, têm casos confirmados da variante ômicron, altamente contagiosa segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). O Ministério da Saúde argentino recomendou o cumprimento do esquema de vacinação anticovid que abrange todas as pessoas com mais de três anos de idade naquele país, enquanto os adultos com mais de 50 anos já começaram a receber uma terceira dose de reforço.

A entidade também recomendou o uso de máscaras em ambientes internos e externos nas proximidades de outras pessoas que não moram juntas. A Argentina, de 45 milhões de habitantes, registrou 5,34 milhões de casos e 116.646 mortes por Covid desde o início da pandemia, com 67,57% da população já tendo recebido duas doses da vacina, enquanto outros 20% receberam a primeira dose, mas não completaram o esquema.

A partir de 21 de dezembro, um passe sanitário obrigatório será exigido para quem tiver mais de 13 anos e quiser participar de eventos com aglomerações e entrar em locais públicos como cinemas, museus, academias e restaurantes na província de Buenos Aires, onde vive mais de um terço da população argentina.

A obrigação de apresentar um certificado de vacinação da vacina anticovid foi anunciada nesta segunda-feira pelo governador peronista Axel Kicillof, que afirmou que pretende seguir "a experiência de muitos países" e citou França, Itália, Israel, Suíça, Alemanha, Portugal, Espanha e a cidade de Nova York.

Na Argentina, medidas semelhantes já foram anunciadas nas províncias de Tucumán e Salta (norte). Por outro lado, a medida não se aplica à cidade de Buenos Aires, onde vivem 2,8 milhões de pessoas, um distrito independente da província homônima e governado pelo prefeito de centro-direita Horacio Rodríguez Larreta.

