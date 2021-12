Vacinação em Fortaleza: veja lista de agendados para esta sexta-feira, 3

Cidadãos agendados para D2 e D3 devem levar documento com foto, comprovante de residência em Fortaleza atualizado e cartão de vacinação.

A Prefeitura de Fortaleza divulgou as listas de agendados para a vacinação contra a Covid-19 nesta sexta-feira, 3. Os agendamentos são feitos para aqueles que irão tomar a segunda (D2) e terceira dose (D3) dos imunizantes.

> Veja lista de agendados para a D2 nesta sexta-feira, 3

> Veja lista de idosos agendados para a D3 nesta sexta-feira, 3

> Veja lista de imunossuprimidos agendados para a D3 nesta sexta-feira, 3

> Veja lista de profissionais da saúde agendados para a D3 nesta sexta-feira, 3

> Veja a lista da população geral agendada para a D3 nesta sexta-feira, 3

Para quem ainda não tomou a primeira dose da vacina, não há necessidade de esperar agendamento. Basta ter cadastro feito na plataforma Saúde Digital por mais de 24 horas e se dirigir a algum desses locais nesta sexta-feira, 3:



Adolescentes que possuem de 12 a 17 anos: Centro de Eventos, Shoppings Iguatemi e RioMar Fortaleza

População geral: Centro de Eventos, Shoppings Iguatemi e RioMar Fortaleza e Sesi da Parangaba

Idosos: Centro de Eventos, Shoppings Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

Gestantes e puérperas :Centro de Eventos e Shopping RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

Perdeu a segunda ou terceira dose? Saiba onde tomar a vacina nesta sexta-feira, 3

Segunda dose

AstraZeneca: Centro de Eventos, Shopping Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy, Sesi da Parangaba e postos de saúde que possuem sala de vacinação Covid-19

Pfizer: Centro de Eventos, Shoppings RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy e Iguatemi, e postos de saúde que possuem sala de vacinação Covid-19

CoronaVac:

Centro de Eventos, Shoppings RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy e Iguatemi e Sesi Parangaba

Terceira dose

Idosos: Centro de Eventos (drive), Shoppings RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy e Iguatemi, e postos de saúde que possuem sala de vacinação Covid-19

Imunossuprimidos: Shoppings RioMar Fortaleza, Iguatemi e Centro de Eventos

Trabalhadores da saúde: Shoppings RioMar Fortaleza, Iguatemi, Centro de Eventos e postos de saúde que possuem sala de vacinação Covid-19

População geral: Shoppings RioMar Fortaleza e Iguatemi, Centro de Eventos e postos de saúde que possuem sala de vacinação Covid-19

Confira aqui a lista de postos de saúde que aplicam a vacina contra a Covid-19 nesta sexta-feira

Documentos necessários



Para tomar a vacina, é necessário apresentar documentos originais: identidade (com foto), CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS) e comprovante de residência atualizado. Os adolescentes que não possuem RG poderão levar a certidão de nascimento junto a um documento com foto, que pode ser o bilhete único ou carteira estudantil. No caso de segunda dose, levar também o cartão de vacinação.



