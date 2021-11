Brasil tem 305 mortes e 9 mil novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

Um total de 305 mortes em decorrência da Covid-19 foram registradas, no Brasil, nas últimas 24 horas. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde nesta terça-feira, 30, às 18 horas. Durante o mesmo período, também foram notificados 9.710 novos casos de contágio pela doença. Atualmente, o Brasil registra um total 22.094.459 casos de contágio, além de acumular 614.681 vítimas da enfermidade.

Nos últimos sete dias, a média móvel de óbitos se encontra em 231, enquanto a média de casos está em 9.182. Em relação ao número total de mortes, São Paulo continua como o estado brasileiro com maior registro, com 154.077 episódios. Em seguida, vêm os estados do Rio de Janeiro, com 69.061 óbitos, e Minas Gerais, com 56.1698.

A taxa de letalidade em todo território nacional é de 2,8%. Dentre os estados, o maior índice registrado é no Rio de Janeiro, com taxa de 5,1%. O Ceará é o segundo estado do Nordeste e o sétimo do Brasil a registrar mais mortes desde o início da pandemia. Nessa terça-feira, 30, a plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), registrou um total de 24.659 óbitos e 949.800 casos da doença.

