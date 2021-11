Ceará registra ocupação de 47,58% das UTIs por pacientes com Covid-19

O Ceará registrou ocupação de 47,58% das suas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) voltadas para o tratamento de Covid-19. Adultos ocupam 46,58% dos leitos de UTIs. Os dados da plataforma IntegraSUS, da Secretária da Saúde do Estado (Sesa), atualizados até às 17h10min desta quinta-feira, 11, também mostram o índice de ocupação de 66,67% em UTIs infantis.

Leitos de UTI neonatal e da enfermaria neonatal continuam sem registrar internações no Ceará. O índice de internações de gestantes também continua zerado, em relação aos leitos de UTIs. A taxa média de ocupação das enfermarias está em 26,81%: um total de 13,66% na enfermaria adulto e outros 62,42% de ocupação na enfermaria infantil e nenhuma ocupação nas enfermarias para gestantes. O monitoramento considera unidades médicas públicas e particulares.

No Hospital Leonardo da Vinci (HELV), referência no tratamento da doença no Estado, 17 leitos estão ativos na UTI adulto, sendo 13 deles ocupados com pacientes doentes pela Covid-19. Dos seis leitos ativos na enfermaria, cinco também estão ocupados.

O Estado tem oito pessoas aguardando transferência para leitos de enfermaria — sendo cinco delas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e outras três em unidades hospitalares municipais. Outros seis cearenses aguardam transferência para leitos de UTI, sendo um deles na UPA e outros cinco em unidades hospitalares municipais. Os dados são da atualização desta quinta-feira, 11, às 12h32min.

