Alemanha recomenda apenas vacina da Pfizer/BioNTech para menores de 30

A Comissão Permanente de Vacinação da Alemanha (STIKO) recomendou, na quarta-feira (10), que menores de 30 anos sejam vacinados contra a covid-19 apenas com a vacina da Pfizer/BioNTech, descartando o fármaco da Moderna que traz um risco de miocardite nesta faixa etária.

A vacinação com o imunizante da Moderna causou uma inflamação, "principalmente benigna", do músculo cardíaco e do pericárdio em mulheres e homens com menos de 30 anos de idade. Esse risco é inexistente em pessoas com mais de 30.

A comissão também recomenda que as grávidas sejam vacinadas apenas com Pfizer/BioNTech.

Mesmo no caso de quem tomou a primeira injeção de Moderna, a segunda e a futura terceira dose deverão ser da Pfizer/BioNTech, acrescenta a STIKO, cuja recomendação ainda não foi seguida pelo governo alemão e pelas regiões.

Das aproximadamente 121,4 milhões de doses administradas contra a covid-19 na Alemanha, 92 milhões foram da Pfizer/BioNTech, e em torno de 10,3 milhões, da Moderna, segundo o Instituto Robert Koch de Vigilância Sanitária.









