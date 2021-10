Fiocruz recebe três lotes de IFA para vacina da Covid-19

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) recebeu hoje (31) três lotes do ingrediente farmacêutico ativo (IFA) para a fabricação da vacina contra a Covid-19. Os insumos que chegaram na manhã deste domingo, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, devem permitir a produção de 17,4 milhões de doses da vacina da farmacêutica AstraZeneca.

A entrega dos três lotes de IFA na manhã de hoje (31) se soma a mais dois que chegaram ao Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) na noite de sexta-feira (29).

Além desses cinco lotes, a Fiocruz já tinha recebido mais quatro no mês de outubro, que teve recorde de envio do IFA desde que o insumo começou a ser entregue, em fevereiro.

A chegada de cinco lotes em um intervalo de dois dias é resultado de um processo de negociações da Fiocruz com a AstraZeneca para a aceleração do recebimento do insumo. A fundação afirma que o objetivo é garantir a continuidade da produção, bem como possibilitar que Bio-Manguinhos/Fiocruz possa atuar com sua capacidade plena de produção.

27,2 milhões de doses

Com esses cinco lotes, será possível produzir 27,2 milhões de doses da vacina. Além dessas, há 15,3 milhões de doses já em produção e controle de qualidade em Bio-Manguinhos, totalizando 42,5 milhões de doses a serem entregues até 20 de dezembro.

Desde o início da produção, a Fiocruz já liberou para o Programa Nacional de Imunizações 121 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, que responde por 40,2% das doses aplicadas no Brasil, segundo o Localiza SUS. A CoronaVac (29,4%), Pfizer (28,6%) e Janssen (1,8%) completam a campanha de vacinação contra a covid-19 no Brasil.

