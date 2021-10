Vacinação em Fortaleza: veja lista de agendados para este sábado, 30

A Prefeitura de Fortaleza divulgou lista de agendados para receber a vacina contra a Covid-19 neste sábado, 30. A vacinação acontece das 9 às 17 horas. Além das pessoas agendadas para segunda (D2) das marcas AstraZeneca, Coronavac e Pfizer, há aplicação da terceira dose (D3) para idosos.

>> Veja lista de agendados para a D2 nesta sábado (30/10)

>> Veja lista de idosos agendados para a D3 nesta sábado (30/10)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, haverá atendimento por livre demanda de primeira dose (D1) para fortalezenses a partir de 12 anos, cadastrados há mais de 24h no Saúde Digital. Os jovens podem buscar o Centro de Eventos, o Shopping Iguatemi ou o Shopping RioMar Fortaleza.



Adultos cadastrados que ainda não tomaram qualquer vacina podem se dirigir ao Sesi Parangaba ou aos Cucas (Barra, Jangurussu, Mondubim e José Walter). Já idosos na mesma situação devem ir ao Centro de Eventos.

Repescagem

A Prefeitura continua a repescagem dos fortalezenses que faltaram ao seu agendamento anterior da segunda dose da AstraZeneca. Os fortalezenses que já tenham sido agendados mas perderam a data podem ir ao Centro de Eventos, ao RioMar Kennedy e ou ao Iguatemi receber a D2.

Aqueles que receberam a D1 da AstraZeneca e chegaram à data limite para a segunda dose, conforme descrito no cartão de vacinação, e não foram agendados anteriormente, devem aguardar seu agendamento. A Prefeitura afirma que "se dará conforme a chegada de novos lotes da vacina, que são enviados pelo Ministério da Saúde (MS)".

Já para os que perderam a segunda dose da marca CoronaVac ou Pfizer, ou chegaram à data limite, podem buscar atendimento. O Centro de Eventos possui todos os imunobiológicos. O Sesi Parangaba e os Cucas têm a Coronavac. O Shopping RioMar Fortaleza (Papicu) e os postos de saúde têm a Pfizer.

Os idosos que perderam data agendada para a terceira dose (D3) podem se dirigir a um posto de saúde.

O que levar para a vacinação

No ato da vacinação será necessário, obrigatoriamente, apresentar documento de identidade original com foto, Cartão Nacional de Saúde (CNS) ou CPF e comprovante de endereço no município de Fortaleza, pois serão contemplados apenas residentes da Capital.

Como saber se estou agendado?

1) Para os fortalezenses, é possível consultar as listas diárias de vacinação publicadas no site Coronavírus Fortaleza e também conferir o cadastro pelo site Vacine Já (vacineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/);

2) No site Vacine Já, digite seu CPF, sua data de nascimento e o código solicitado. A seguir, clique em "Consultar". O sistema vai mostrar seus dados cadastrados e, se o agendamento estiver disponível, vai indicar seu horário e local de vacinação;









3) Quem não reside em Fortaleza deve lembrar que cada município possui uma logística própria de agendamento na vacinação da Covid-19 a partir dos dados do Saúde Digital. Por isso, é importante buscar os canais de comunicação da secretaria municipal de saúde da sua cidade e acompanhar como está o calendário de vacinação onde você mora. Confira no portal da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece) os sites de cada prefeitura do Ceará.

Como fazer o cadastro no Saúde Digital?

No Ceará, é preciso realizar o cadastro na plataforma Saúde Digital para a vacinação contra a Covid-19. O POVO explica como fazer o cadastro na plataforma.

1) Para se cadastrar, é preciso acessar o site Saúde Digital (vacinacaocovid.saude.ce.gov.br/) e clicar em "Ainda não tenho cadastro";





Cadastro de vacinação no Ceará contra Covid-19. (Foto: Reprodução/Site Saúde Digital)







2) Serão solicitadas informações básicas, como país de origem, CPF, nome completo, data de nascimento, nome da mãe, telefone para contato, sexo, raça/cor e informações profissionais. O fornecimento do Cartão Nacional de Saúde (CNS) é opcional;





Para se cadastrar, é necessário preencher os campos com dados pessoais. (Foto: Reprodução/ Saúde Digital)







3) A próxima fase pede dados de saúde para identificar se a pessoa faz parte de grupos prioritários. Também é questionado se você teve Covid-19 recentemente;





Na segunda etapa, são perguntadas informações sobre a classificação da pessoa em grupos prioritários. (Foto: Reprodução/ Saúde Digital)







4) A última etapa do processo pede o endereço de residência da pessoa, que servirá de base para o agendamento no município de aplicação da vacina;





Na tela seguinte, é necessário fornecer dados sobre o endereço de residência. (Foto: Reprodução/ Saúde Digital)







5) Após o preenchimento de todos os dados, será aberta uma página para a confirmação de todos os dados. Nela, a pessoa deve criar uma senha de acesso e informar um e-mail;

6) A Secretaria da Saúde enviará um link de confirmação do cadastro para o e-mail fornecido.

LEIA MAIS | Passo a passo: como se cadastrar para a vacinação contra a Covid-19 no Ceará

O que fazer se o e-mail de confirmação do cadastro não chegar?

Primeiro, confira todas as caixas do seu e-mail, como "spam" e "lixeira". Caso não encontre a mensagem, a Sesa disponibiliza o telefone gratuito 0800 275 1475 para questionamentos sobre o Cadastro Estadual de Vacinação. No site da Sesa e do Governo do Ceará, está disponível também o assistente virtual "Plantão Coronavírus".

Caso a dúvida seja relacionada à imunização em Fortaleza, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) disponibiliza o número 156.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags